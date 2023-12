AKT liittyy Teslan lakkorintamaan – saarto alkaa satamissa 20. joulukuuta

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT aloittaa tukilakot tukeakseen ruotsalaista veljesliittoaan sähköautonvalmistaja Teslan vastaisissa lakoissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

AKT:n hallitus päätti tänään, että Teslan Ruotsiin suuntautuvien kuljetusten saarto alkaa satamissa 20. joulukuuta. Saarto merkitsee, että AKT:n ahtaajat eivät lastaa tai pura Ruotsiin kuljetettavia Tesloja tai niiden komponentteja.

Liitto kertoo seuranneensa tarkasti Teslan lakkoa ja sen laajenemista Ruotsissa useiden viikkojen ajan. Liiton tuki on ollut alusta alkaen Teslan työntekijöiden ja ammattiliittojen puolella. On ilman muuta tärkeää, että kaikki työntekijät saavat työehtosopimuksen, AKT painottaa.

– IF Metallilla ja sen ruotsalaisilla työntekijöillä on AKT:n täysi tuki. On olennainen osa pohjoismaista työmarkkinajärjestelmää, että meillä on kattavat työehtosopimukset ja liitot tukevat toisiaan, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko toteaa tiedotteessa.

Ruotsin IF Metall on pidemmän aikaa yrittänyt saada sovittua työehtosopimuksen Teslan korjaamojen työntekijöille. Tilanne kärjistyi lakoksi muutamia viikkoja sitten. Tesla ja sen toimitusjohtaja Elon Musk vastustavat ammattiliittoja ja ovat järjestelmällisesti kieltäytyneet solmimasta työehtosopimuksia työntekijöilleen missään päin maailmaa.

TESLA on kieltäytynyt allekirjoittamasta sopimuksia myös Ruotsissa. Tämä on AKT:n mukaan vastoin kaikkia Ruotsin työmarkkinoiden yleisiä periaatteita.

Teslan lakko on saanut tukea useilta ammattiliitoilta Ruotsissa mukaan lukien maan kuljetusliitot eli Svenska Transportareförbundet. Liitot ovat yhdistäneet voimansa solidaarisuudesta, AKT kertoo. Niiden tavoite on pakottaa Tesla kunnioittamaan työntekijöiden oikeuksia Ruotsissa samoin kuin maan lainsäädäntöä ja työmarkkinajärjestelmää.

Pohjoismaiset kuljetusliitot ovat myös yhtenäisesti mukana tukemassa Teslan lakkoilijoita. Ismo Kokko on paitsi AKT:n myös pohjoismaisten kuljetusliittojen eli Nordic Transport Workers´Federation NTF:n puheenjohtaja. IF Metall on pyytänyt tukea myös muilta pohjoismaisilta kuljetusliitoilta.

Tanskan kuljetusliitto 3F sekä norjalainen Fellesforbundet ovat jo ilmoittaneet tukevansa IF Metallia. AKT liittyy nyt samaan rintamaan.