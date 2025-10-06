AKT: Pula rekkaparkeista ja tauko- ja peseytymispaikoista stressaa kuljettajia

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton (AKT) mukaan raskaan liikenteen taukopaikoista on pulaa etenkin pääkaupunkiseudulla. Erityisesti yön yli ajaville kuljettajille rekkaparkeilla ja huoltoasemilla on iso merkitys. Demokraatti Demokraatti

Koko Suomessa ympäri vuorokauden avoinna olevien huoltoasemien verkosto harvenee. Liiton kannanoton mukaan yövuoroa ajavat kuljettajat joutuvat ajamaan pitkiä matkoja ilman vessakäyntejä ja mahdollisuutta peseytymiseen.

– Meille, jotka reissussa ollaan ja autoissa asutaan, taukopaikkatilanne varsinkin pääkaupunkiseudulla on huono, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Janne Karhiaho kertoo tiedotteessa.

HCT-yhdistelmillä ei yksinkertaisesti mahdu jokaiselle huoltoasemalle. Kannanotossa muistutetaan tämän tarkoittavan myös haastetta sille, että on mahdollista noudattaa ajo- ja lepoaikoja, pysyä aikataulussa ja löytää tarvittava parkki- tai yöpaikka.

– Erityisen paha tilanne on autossaan yöpymään joutuvilla kuljettajilla – varsinkin pääkaupunkiseudulla, jossa ei kohta ole lainkaan paikkoja yöpyä auton kanssa, sanoo AKT:n työsuojelutoimitsija Pasi Ritokoski.

AKT:N hallituksen jäsen Janne Karhiaho kertoo, että kuljettajille ikäviä uutisia ovat olleet esimerkiksi vitostiellä Kuortin ja Juvan ABC-huoltoasemien 24h-aukioloajan loppuminen. Paikat menevät jatkossa kiinni puolilta öin.

– Varsinkin Juva on risteyspaikka, missä kuljettajia yöpyy paljon ja yövuorolaiset ovat käyneet tauolla. Juva on myös vaihtopaikka pohjoisesta etelään tulevalle liikenteelle.

– Koko ajan niitä fasiliteettejä tarvittaisiin lisää. Tilaa autoille pitäisi olla lisää ja mielellään palveluitakin, että pääsisi pesulle. Nyt, kun noudatetaan ajo- ja lepoaikoja, pitää olla paikkoja, missä pötkötetään, Karhiaho kuvaa.

VALAISTUILLA rekkaparkeilla on merkitystä myös turvallisuuden kannalta. Tiedotteen mukaan Suomessakin tapahtuu polttoainevarkauksia; kuormat saavat olla vielä aika rauhassa.

– Valaistuilla ja vartioiduilla parkkialueilla tilanne on hallitumpi, Karhinaho sanoo.

AKT:n kannanoton viesti on, että kaavoitukseen on saatava vauhtia, ja rekkaparkkeihin tarvitaan myös kuntien ja ELY-keskusten tukea. Kuljettajien työaikalainsäädäntö edellyttää tauon pitämistä neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen. Taukopaikkoja tarvitaan, että taukojen pitäminen onnistuu lain mukaan.