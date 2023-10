AKT:n Kokko jyrähtää: ”Ideologisesti, väärin perustein ja hätäisesti kyhätty”

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT kommentoi tiedotteessaan esityksiä kovasanaisesti. AKT:n mukaan työrauhalainsäädäntöä on valmisteltu kaikkien sääntöjen ja periaatteiden vastaisesti ja sitä on perusteltu jopa muunnellulla totuudella.

Liiton mielestä lakiuudistusten todellisena tarkoituksena onkin lisätä työnantajien määräysvaltaa työpaikoilla.

– Perusoikeuksien rajoittamisen edellytykset ovat tiukat – eikä hallituksen lakiesitys täytä niitä miltään osin. Lainlaatija ei saa lähteä kaventamaan perusoikeuksia ennakoivasti ja juuri tästä on nyt kysymys. Toimimalla näin olemme samalla tiellä kuin Puola ja Unkari, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo tiedotteessa.

AKT nostaa esiin sen, kuinka hallitus on sanonut tekevänsä vain sellaista lainsäädäntöä, jollainen muissa Pohjoismaissa jo on. Pohjoismaissa työmarkkinaosapuolten suhde perustuu liiton mukaan ennen kaikkea sopimiseen ja toiseksi oikeuskäytäntöön, sitä mukaa kun ratkaistavia ongelmia on ilmaantunut.