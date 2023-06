AKT:n Ismo Kokko: Perussuomalaiset allekirjoitti kokoomuslaisten toiveunet – ”Ei varmaan sitä, mitä heidän äänestäjänsä ovat halunneet”

Orpon tulevan hallituksen ohjelmasta on vuotanut tietoa julkisuuteen ennen sen julkaisua. Sen perusteella näyttää selvältä, että Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n puheenjohtajan Ismo Kokon huolet ovat aiheellisia. Rane Aunimo Demokraatti

– Kevätkauden viimeinen AKT:n hallituksen kokous alkamassa. Tunnelmat varsin epäuskoiset eilisten uutisten vuoksi. Hallitusohjelman työelämäosa näyttää pahemmalta kuin edes osasi ennustaa, Kokko kirjoitti perjantaina aamupäivällä Facebook-sivuillaan.

Demokraatti tavoitti Kokon AKT:n hallituksen kokouksen tauolla perjantaina iltapäivällä kommentoimaan näkemyksiään Orpon tulevan hallituksen työelämälinjauksista sen perusteella, mitä julkisuudessa on niistä kerrottu.

Iltalehden mukaan joukossa on esimerkiksi seuraavia uudistuksia:

Ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei tarvitse maksaa palkkaa.

Enintään vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi erityistä perustetta.

Työntekijän irtisanomiseen riittää ”asiallinen syy”.

Oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin rajoitetaan.

Laittomaan lakkoon osallistumisesta 200 euron seuraamusmaksu työntekijälle.

Paikallinen sopiminen laajennetaan ohi työehtosopimusten ja luottamusmiesjärjestelmän.

KOKKO toistaa heti alkuun, että ohjelma vaikuttaa työmarkkinoiden osalta pahemmalta kuin hän osasi odottaa.

– Se menee yksityiskohtaisemmaksi ja vielä pidemmälle kuin ajattelin yksittäisen työntekijän osalta. Eli kyllä tästä tulee ihan suoria työelämäheikennyksiä enemmän kuin arvelin. Tällä viittaan yksittäisiin lainsäädäntömuutoksiin tai vapautuksiin sopimisen suhteen.

Lakko-oikeuden puolelta Kokko nostaa esille 200 euron seuraamusmaksun.

– Se on esimerkki siitä, kuinka pitkälle mennään yksittäisen työntekijän kohdalla. Kyllä minä sen osasin aavistaa, kun hallituskokoonpano on tuollainen, niin käytännössä työelämäosio on EK:n ja Suomen Yrittäjien kirjoittama tai sanelema. Sen tiesin, että kokoomus ottaa suoraan ne työnantajalta, mutta ajattelin, että muut puolueet olisivat vähän hillinneet halua työnantajavaltaan, mutta näköjään näin ei ole käynyt.

Kokko sanoo, että seuraamusmaksu työntekijälle on jo periaatetasolla hurja muutos.

– Suomessa on aikaisemmin ajateltu, että tämä perustuu työmarkkinajärjestöjen väliseen sopimiseen ja järjestöt kantavat vastuun tekemisistä tai tekemättä jättämisistä, mutta nyt vastuu viedään yksittäiselle työntekijälle.

Iltalehden näkemän hallitusohjelmapaperin mukaan hallitus muuttaa lainsäädäntöä myös niin, että tukityötaistelut asetetaan suhteellisuusarvioinnin ja työriitalain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden kohteeksi. Jatkossa laillisia työtaisteluita ovat ne, jotka ovat kohtuullisia suhteissa tavoitteisiin ja joiden vaikutukset kohdistuvat vain työriidan osapuoliin.

Vaikuttaa lämäriltä suoraan AKT:n päätyyn?

– Juu, kyllä me jotain tämäntyyppistä osasimme odottaa, että varmaan tulee. Siinä on vain yksi iso kysymys auki: kuka sen kohtuullisuuden päättää? Työnantajahan se ei voi olla. Onko se sitten tuomioistuin?

Laittomista lakoista tuomittavia sakkoja ollaan nostamassa ja sakon ylärajaksi säädetään 150 000 euroa. Sitä Kokko pitää ylimitoitettuna, koska lakkoja Suomessa on lopulta varsin vähän.

– Tämä on puhdasta ideologiaa, jolla ei pyritä mihinkään muuhun kuin siihen, että työntekijöiden neuvotteluasema heikkenee.

KOKKO sanoo odottaneensa enemmän puolueelta, joka on julistautunut suurimmaksi työntekijäpuolueeksi, perussuomalaisilta.

– Että he eivät ihan kaikkea ottaisi sieltä kokoomukselta, mutta toisin kävi. Ovat näköjään ottaneet.

Perussuomalaiset allekirjoitti kokoomuksen toiveunet?

– Kyllä. Se ei varmaan ole sitä, mitä heidän äänestäjänsä ovat halunneet.

AKT:n puheenjohtaja odottaa kuitenkin, että työelämäuudistukset menevät kolmikantaiseen valmisteluun, jossa työntekijät ovat tasavertaisena osapuolena.

– Odotan myös, että sitä periaatetta kunnioitetaan, että ristiriiitaisia tai erimielisiä esityksiä ei viedä eteenpäin.

Näin uskot ja odotat?

– No, sanotaan näin, että näin Suomessa on ainakin aiemmin toimittu.