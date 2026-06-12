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Työmarkkinat

12.6.2026 12:41 ・ Päivitetty: 12.6.2026 12:41

AKT:n puheenjohtajana jatkaa Ismo Kokko

Jani Laukkanen
AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko kuvattuna Hakaniemen hallissa syksyllä 2024.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n puheenjohtajaksi on valittu jatkokaudelle Ismo Kokko. Liiton edustajakokous valitsi vuodesta 2021 liittoa luotsanneen Kokon ilman vastaehdokkaita.

Demokraatti

Demokraatti

AKT:n liittokokouksessa perjantaina valittiin liiton 1. varapuheenjohtajaksi aiemmin AKT:n sopimusalavastaavana toiminut Juha Anttila ja jatkokaudelle 2. varapuheenjohtajaksi Niko Blom.

AKT:n edustajakokoukselle puhuneen Kokon mukaan ammattiliittoja tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Hän näkee liitot ovat vastavoimana rajattomalle vallantavoittelulle.

– Ensi vuoden tärkeimmät työmarkkinaneuvottelut käydään kevään lopuksi säätytalolla. Siellä rakennetaan seuraavan hallituksen ohjelmaa. Neuvottelijat siihen pöytään valitaan ensi kevään eduskuntavaaleissa, Kokko muistutti puheessaan.

Puheenjohtajakolmikko nosti puheissaan esiin, että liittoa täytyy kehittää edunvalvonnan ja jäsenhankinnan vahvistamiseksi.

– AKT:n tehtävä on pysyä järkkymättömänä kuljetusalan työntekijöiden edunvalvojana. Liiton vaikutusvalta neuvottelupöydissä on suoraan verrannollinen siihen, kuinka vahvoja olemme työpaikoilla, Blom sanoi.

Blomin mukaan yksi tärkeimmistä AKT:n tavoitteista on sitouttaa alalle saapuvat nuoret.

– Haluamme tarjota heille paikan yhteisössä, jossa heidän äänensä kuuluu ja jossa he näkevät järjestäytymisen konkreettisen hyödyn.

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