Al-Taee: ”Suomi ei voi olla enää liittoumien ulkopuolella”

Kansanedustaja Hussein al-Taee (sd.) ilmoittaa kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Suomi ei voi olla enää liittoumien ulkopuolella. Lähialue ja Venäjän kehitys huolettavat ja meidän on kyettävä suojelemaan asemaamme, hän perustelee kantaansa Twitterissä.

Al-Taee toteaa, että Suomi voi olla muiden Pohjoismaiden kanssa vaikuttamassa rauhan säilymiseen ja yhteiskuntien tulevaisuuteen jälleen uudella väylällä.

– On realismia ajatella, että vaikutusvaltamme sotilasliitossa kasvaa.

Hänen mukaansa Natosta voi muokata hyväksyttävämmän sillä, millaista politiikkaa Pohjoismaat yhdessä tekevät.

– Minulla on trauma Naton epäonnistumisten vuoksi muun muassa Afganistanissa. Viime kesä sai monet afgaanit kauhun partaalle. Olisi idealismia ajatella, että vaikutuksemme olisi mullistava. On realismia kuitenkin ajatella, että Pohjoismaiden diplomaateilla on nyt enemmän vaikutusvaltaa.

Al-Taee korostaa, että Suomen pitää profiloitua Euroopan rauhallisimpana EU- ja Nato-rajamaana.

– Pidämme huolta omasta turvallisuudestamme ja kaupasta. Harjoitamme laaja-alaista yhteistyötä, rakennamme rauhaa lähialueella ja globaalisti. Ehkäisemme konflikteja vihreän siirtymän ja kehitysyhteistyön avulla, hän visioi.