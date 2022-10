Al-Taee vastaa perussuomalaisille: ”Tämä on ankara tie kohti syrjäytymistä ja toistuvia rikoksia”

Perussuomalaiset haluaa puuttua nuorten tekemiin rikoksiin laskemalla rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa esimerkiksi 14 vuoteen. DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee kirjoittaa Demarinaisten verkkosivuilla Vieraskynässään, että yhteiskunnassa tapahtuvien rikosten vähentämiseksi tarjotaan usein rangaistusten lisäämistä ja koventamista.

”Mielestäni tällainen ratkaisukeino on kuitenkin askel väärään suuntaan Suomen sisäisen turvallisuuden edistämisessä. Päinvastoin kovat rangaistukset ajavat rikoksentekijää yhä kauemmas pois yhteisöstä, tavallisesta elämästä, osallisuudesta. Erityisesti nuorille tämä on ankara tie kohti syrjäytymistä ja toistuvia rikoksia”, al-Taee kirjoittaa.

Al-Taee toteaa, että valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteon (2021) mukaan toistuviin ja vakaviin rikoksiin syyllistyy vain pieni joukko Suomessa asuvista lapsista ja nuorista. Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin.

”Selonteon mukaan rikollisuuden taustatekijöitä ovat muun muassa heikko sosioekonominen asema, ongelmien ylisukupolvisuus, asuinpaikka, nuori ikä, miessukupuoli, päihteiden käyttö ja persoonallisuuden piirteet sekä häiriöt. Sekä uhreilla että tekijöillä on usein näitä samoja kuormia. Lisäksi on selonteon mukaan huomioitava, että lapset ja nuoret, jotka tekevät paljon rikoksia, ovat usein myös itse rikoksen uhreja”.

”Sisäisen turvallisuuden edistämiseen kuuluu kaksi osaa. Suuri osa siitä on ennaltaehkäisevää toimintaa, kuten koulutusta, riittävää toimeentuloa sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Pienempi osa on turvallisuusviranomaisten, kuten poliisin ja oikeuslaitoksen toimintaa.”

Al-Taee toteaa muun muassa, että ennaltaehkäisevää toimintaa tulee olla suhteessa paljon enemmän kuin turvallisuusviranomaisten toimintaa.

KANSANEDUSTAJA katsoo, että 14-vuotias ei vielä kykene itse kantamaan täyttä vastuuta toiminnastaan.

”Siksi nuorten rikollisuuteen puuttumisessa tulisi rikosoikeudellisen vastuun ikärajan alentamisen sijaan tarkastella enemmän ympäristöä, jossa lapset ja nuoret elävät. En laittaisi heitä nuorempana rikosvastuuseen teoistaan vaan huolehtisin, että heidän kasvuympäristönsä on turvallinen: heillä on ainakin yksi luotettava ja pysyvä aikuinen elämässään, he saavat turvaa ja huolenpitoa, heitä kuunnellaan ja heidän kokemuksensa otetaan todesta. Kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi tuleminen on tärkeämpää kuin aina osaamme kuvitellakaan. Jos nuori kokee aina olevansa vain epäonnistuja, millaiset mahdollisuudet hänellä on onnistua?”

Al-Taeen mukaan nuorten kasvun tukemisen lisäksi on myös erittäin tärkeää tunnistaa ja purkaa eriarvoistavia rakenteita ja mekanismeja nuorten rikollisuuden ja syrjäytymisen estämiseksi.

”Yhteiskunnassamme on tunnistettu useita ikäviä ilmiöitä, kuten tuloerojen kasvu, koulutuksen eriytyminen, rasismi, sukupuolittuneisuus sekä suorituskeskeisen elämäntavan tuottama ahdistusta ja masennusta. Tämä kaikki voi aiheuttaa syrjäytymistä ja pahoinvointia.”