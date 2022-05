Alakouluikäinen kiusasi tyttöä – isä löi kiusaajaa kasvoihin, poliisi tutkii pahoinpitelynä

Poliisin tiedotteen mukaan välikohtaus tapahtui perjantai-iltana Laitilassa. Tämän välikohtauksen selvittelijäksi saapui yhden nuoren isä.

Poliisi kertoo, että nuorten välienselvittely alkoi pienestä asiasta, mutta isä reagoi tyttärensä kiusaamiseen lyömällä kiusaajaa kasvoihin. Alakouluikäinen poika joutui lyönnistä sairaalaan.

Tapaus sattui Laitilan nuorisotoimen ulkopuolella, ja paikalla oli paljon nuoria.

Lounais-Suomen poliisi on kuulustellut isää rikoksesta epäiltynä, ja hän on myöntänyt tekonsa. Asiaa tutkitaan pahoinpitelynä. Myös muita osapuolia on jo kuultu.