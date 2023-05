”Alaryhmissä on joissakin taas päästy pitkälle” – Orpo kommentoi neuvottelujen ”vaikeaa” viikkoa

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) kommentoi Säätytalon maanantain iltapäiväinfossa neljännen hallitusneuvotteluviikon alkutunnelmia. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Tällä viikolla käydään tosissaan näiden vaikeimpien asioiden ratkaisujen pariin. Päätöksentekoa on pohjustettu lukuisilla asiantuntijakuulemisilla, reformipöytien ja alajaostojen keskusteluilla.

Orpo totesi, ettei hänellä ole erityistä uutta kerrottavaa, koska työt neuvottelupöydissä ovat parhaillaan käynnissä.

– Sen tiedän, että alaryhmissä on joissakin taas päästy pitkälle ja työtä tehdään nyt totisella mielellä.

Edistystä on saavutettu muun muassa ympäristöpolitiikassa.

– Sivistyksessä on viimeisiä tekstihiomisia. Voi olla, että menee hetki aikaa, mutta ollaan pitkällä. Liikennepuolella, siellä ehkä viimeiset talousraamit ratkaisevat, mutta politiikkasisällöistä ollaan hyvin yksimielisiä. EU-politiikka ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka on hyvin pitkällä, viimeisiä tekstiosioita ja ehkä sieltä yksityiskohtana kehitysyhteistyön määrärahat ovat vielä kesken. Kyllä näitä pöytiä, joissa ollaan pitkällä on useampia. Kulttuuri- ja liikuntaosio sivistyksen alla on ollut pitkään valmis, digitalisaatio ja viestintä on hyvin pitkällä.

KUN reformipöydät saavat asiat riittävän valmiiksi, ne siirtyvät puheenjohtajapöytään lopullista hiomista varten.

– Kun saadaan varmistus talouden raamiin jokaisen ministeriön hallinnonalan osalta, niin silloin pitää vielä varmistaa, että tekstit ja rahat kohtaavat. Se ottaa oman aikansa.

Hallitusneuvottelujen etukäteen kuumimmaksi perunaksi arveltu maahanmuuttopolitiikka on agendalla tällä viikolla.

– Sen vuoro on nyt. Se on pöydällä. Tämän viikon aikana varmasti asiassa aletaan käymään myöskin valmistavia keskusteluja ja ryhdytään niitä linjoja aidosti kirjoittamaan.

Orpo kommentoi maahanmuuttokeskustelujen yleistä tunnelmaa pienellä kevennyksellä.

– Ainakin kaikki tuntuvat olevat talon sisällä, neuvotteluhuoneissa. Oletan, että asioita pyritään oikeasti ratkomaan.