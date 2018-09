Aleksander Barkovista Florida Panthersin kapteeni

Florida kertoo asiasta Twitter-tilillään. Florida varasi Barkovin ensimmäisen kierroksen toisena pelaajana NHL:n varaustilaisuudessa 2013. Viime kaudella Barkov teki piste-ennätyksensä NHL:ssä: 78.

we’ve got something for you to ”C” pic.twitter.com/GDzllGtkvy

— Florida Panthers (@FlaPanthers) 17. syyskuuta 2018