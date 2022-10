Alipalkkauksen kriminalisoinnissa on edettävä mahdollisimman pian

Työntekijöiden hyväksikäytöstä on ollut paljon puhetta viime vuosina, mutta ulkomaalaisten työntekijöiden kohtelussa on havaittu ongelmia jo parinkymmenen vuoden ajan, aivan 2000-luvun alusta lähtien. Hyväksikäyttöön liittyvät ongelmat eivät kuitenkaan koske ainoastaan ulkomaalaisia työntekijöitä, vaan myös esimerkiksi vammaisia ja nuoria. Kim Berg SDP:n kansanedustaja, Vaasa

Yhteistä näille ryhmille on haavoittuva asema työmarkkinoilla. Haavoittuvaa asemaa luovat esimerkiksi paikallisten kielten osaamattomuus ja se, ettei tunne kunnolla oikeuksiaan. Ammattiliitoilla on oikeuksien tunnistamisessa ja tuen antamisessa keskeinen rooli, mutta myös lainsäädännön pitää suojella parhaalla mahdollisella tavalla ihmisiä etenkin silloin, kun he ovat haavoittuvassa asemassa.

Suomen työelämälainsäädännön kokonaisuudessa perusperiaatteena onkin työntekijän, heikomman osapuolen suojaksi säädetyt lait. Rikoslaissa on säädetty jo nykyisellään työrikoksina muun muassa työturvallisuus- ja työaikasuojelurikoksia, työsyrjintä, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen sekä luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö. Lisäksi ihmiskauppa ja sen eri muotoja on kriminalisoitu.

Vakavan hyväksikäytön ja yksittäistä palkkaa koskevien erimielisyyksien väliin jää kuitenkin harmaa alue, jossa esiintyy työntekijöiden hyväksikäyttöä ja alipalkkausta. Toimintaan tällä harmaalla alueella on nykyisen lainsäädännön keinoilla vaikea puuttua ja tästä syystä alipalkkauksen kriminalisointi on tarpeellista.

Kriminalisointi voitaisiin toteuttaa niin, että rangaistavaan tekoon syyllistyisi työnantaja, joka jättäisi tahallaan noudattamatta työsopimuslain mukaisen yleissitovan työehtosopimuksen sekä työehtosopimuslain mukaisen työehtosopimuksen palkkamääräyksiä.

ALIPALKKAUKSEN kriminalisointia tuetaan laajasti suomalaisten keskuudessa. Palvelualojen ammattiliitto PAMin selvityksen (2014) mukaan 82 prosenttia oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että tilanteet, joissa maksetaan työntekijälle alan työehtosopimuksen määräykset alittavaa palkkaa, tulisi kriminalisoida ja maksaja tuomita rikoksesta.

On myös rehellisesti toimivien yrittäjien etu, että alipakkaukseen pystytään puuttumaan tehokkaasti. Aiemmin mainitussa kyselyssä peräti 64 prosenttia yrittäjistä kannatti kriminalisointia, joten yrittäjäkunnastakin löytyy tukea toimenpiteisiin.

Esitin keväällä kirjallisen kysymyksen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r.), jossa kysyin rikosoikeudellisten keinojen löytämisestä alipalkkaukseen. Vastauksessa ei sinällään ehdotettu uusia keinoja alipalkkauksen kitkemiseksi, joten päädyin tämän seurauksena tekemään aiheesta lakialoitteen, johon parhaillaan kerään nimiä. Työntekijöiden hyväksikäytön pitää loppua ja alipalkkauksen kriminalisointi on yksi tärkeä osa tähän pääsemisessä.

On ennustettu, että haavoittuvimmassa asemassa olevien työntekijäryhmien määrä työmarkkinoilla tulee kasvamaan lähivuosina Suomen ikärakenteen ja työvoimapulan takia. Siksi alipalkkauksen kriminalisointia tulee viedä eteenpäin mahdollisimman pian. On koko yhteiskunnan etu, että pullonkaulat saadaan tukittua ja annettua myös lainsäädännössä välineet puuttua haavoittuvuuksia hyväksikäyttävään toimintaan.

Kirjoittaja on kansanedustaja (sd.) Vaasasta.