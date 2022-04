Alko täyttää tänään 90 vuotta – lanseeraa vegaanisen ja alkoholittoman kuohujuoman

Alko täyttää tänään viides huhtikuuta 90 vuotta. Lukusarja 543210 on yksi Suomen historian tunnetuimpia lukusarjoja. Alkon myymälät avautuivat 5.4.1932 klo 10, kun vuodesta 1919 voimassa ollut kieltolaki päättyi ja ensimmäiset 48 myymälää avattiin. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Kun ensimmäiset asiakkaat astuivat Alkon myymälään, oli valikoimassa 164 tuotetta. Heräteostoksia ei syntynyt, sillä myymälöissä pullot olivat tiskin takana vaakatasossa kaukana asiakkaasta, myymälätila askeettinen ja palvelu jäykkä ja virallinen. Myyjä ei saanut esitellä, saati suositella juomia, vaan myymälän seinällä riippuvasta hinnastosta näki mitä lajeja oli saatavilla.” Alko kertoo tiedotteessaan.

Ensimmäinen Alkon valintamyymälä avattiin 1962 Helsingin Vanhalla Kauppakujalla. Samaisena vuonna Helsingin Pohjoisesplanadilla avattiin ensimmäinen valintamyymälä, jonka valikoima koostui viineistä.

– Nyt meillä on 372 myymälää ja valikoimassa tuotteita 11 000. Henkilöstömme suhtautuu intohimolla asiakaspalveluun, joka on meille vastuullisuuden ohella ihan ykkösasia, Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen sanoo.

Ensimmäisten Alkojen alkoholiton tuote oli paperipussi. Nyt alkoholittomia juomia on jo 280 ja niiden myynti volyymissa ylittää siiderin myynnin.

Alko lanseeraa juhlan kunniaksi oman alkoholittoman ja vegaanisen kuohujuomansa, joka tulee myyntiin juuri Alkon syntymäpäivänä.

– Kuohujuoma on trendikkäästi vaaleanpunainen ja sen makuna on karpalo ja maarianheinä. Kuohuva on makean hapokas, raikas ja hennon mausteinen. Mausta voi löytää myös ihanat kukkaniityt.

Kuohujuoman on tuottanut kotimaisen pientuottaja Korpihilla.