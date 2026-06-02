2.6.2026 06:52 ・ Päivitetty: 2.6.2026 06:52
Alkoholin tilastoidussa kulutuksessa yllättävä romahdus
Alkoholijuomien tilastoitu kulutus väheni viime vuonna 4,5 prosenttia vuodesta 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi. Kulutus oli noin 6,9 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.
Tilastoitu kulutus on THL:n mukaan viimeksi ollut näin matalalla tasolla 1970-luvulla.
TILASTOITUUN kulutukseen lasketaan alkoholin anniskelu- ja vähittäiskulutus. Anniskelukulutus eli alkoholin kulutus ravintoloissa väheni 4,5 prosenttia ja vähittäiskulutus eli päivittäistavarakaupoista ja Alkoista ostetun alkoholin kulutus väheni 4,3 prosenttia.
Alkoholin kokonaiskulutuksesta ei kuitenkaan THL:n mukaan voida esittää arviota vuodelle 2025. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta.
Matkustajatuonti ja verkko-ostot ovat aiempina vuosina muodostaneet noin 15 prosenttia kokonaiskulutuksesta.
