2.6.2026 06:52 ・ Päivitetty: 2.6.2026 06:52

Alkoholin tilastoidussa kulutuksessa yllättävä romahdus

Alkoholijuomien tilastoitu kulutus väheni viime vuonna 4,5 prosenttia vuodesta 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi. Kulutus oli noin 6,9 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tilastoitu kulutus on THL:n mukaan viimeksi ollut näin matalalla tasolla 1970-luvulla.

TILASTOITUUN kulutukseen lasketaan alkoholin anniskelu- ja vähittäiskulutus. Anniskelukulutus eli alkoholin kulutus ravintoloissa väheni 4,5 prosenttia ja vähittäiskulutus eli päivittäistavarakaupoista ja Alkoista ostetun alkoholin kulutus väheni 4,3 prosenttia.

Alkoholin kokonaiskulutuksesta ei kuitenkaan THL:n mukaan voida esittää arviota vuodelle 2025. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta.

Matkustajatuonti ja verkko-ostot ovat aiempina vuosina muodostaneet noin 15 prosenttia kokonaiskulutuksesta.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

