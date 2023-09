Alkoholin verkkotilaukset ulkomailta romahtivat

Alkoholin nettitilaukset ulkomaisista kaupoista vähentyivät alle puoleen aiemmasta, kertoo Verohallinto. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Verohallinto ja Tulli pohjaavat havaintonsa tehovalvontansa aikana keräämiin tietoihin. Virastojen mukaan ulkomailta tehdyt alkoholitilaukset laskivat viime marraskuusta elokuun loppuun yli 60 prosentilla.

Verottaja ja Tulli ovat valvoneet, että ulkomaisista nettikaupoista tilatun alkoholin valmistevero tulee maksetuksi Suomeen.

- Moni on todennäköisesti jättänyt tilaamatta juomia netistä, jotta niitä ei otettaisi haltuun myyjän maksamatta jättämien valmisteverojen vuoksi. Tilaushalukkuutta on varmasti vähentänyt sekin, että Verohallinto on lähettänyt ostajille verotuspäätöksiä tilanteissa, joissa valmisteveron maksaminen on ostajan velvollisuus, kertoo Verohallinnon ohjaus- ja valvontapäällikkö Sami Peltola tiedotteessa.

ALKOHOLIN myyjän kuuluu Verohallinnon mukaan maksaa tuotteiden valmistevero, jos se osallistuu tuotteiden kuljetusjärjestelyihin. Valmistevero kuuluu taas ostajalle, jos ostaja järjestää kuljetuksen.

Nykyisessä hallitusohjelmassa aiotaan selkeyttää alkoholin etämyyntiä koskevaa sääntelyä. Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit pitää tavoitetta tärkeänä.

- Kuluttaja-tilaajan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sekä vero- että alkoholilainsäädännön näkökulmasta on yksiselitteistä, miten alkoholia ulkomailta tilattaessa tulee toimia, sanoo Rakshit tiedotteessa.

Verohallinto kertoo saaneensa hallitusohjelman jälkeen ihmisiltä yhteydenottoja, joissa luullaan, ettei valmisteveroja tarvitsisi enää maksaa Suomeen.

- Kuluttajan kannalta olisi ilman muuta hyvä, jos lainsäädäntö selkenee, kertoo Peltola tiedotteessa.