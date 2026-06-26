Politiikka
26.6.2026 10:46 ・ Päivitetty: 26.6.2026 10:46
Alkosta saa viinaa myös sunnuntaina 5. heinäkuuta alkaen
Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta.
Uuden lain ansiosta Alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä kello 9-21.
Ensi viikosta alkaen osa Alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntaiaukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä: iltakuuden sijaan osa Alkoista sulkeutuu vasta kahdeksalta tai yhdeksältä.
- Teemme myymälöiden aukiolopäätökset edelleen paikallisen tarpeen ja asiakkaiden ostokäyttäytymisen pohjalta, Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoo tiedotteessa.
EDUSKUNTA hyväksyi alkoholin kotiinkuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu.
Hallituspuolue kristillisdemokraateista neljä edustajaa äänesti esitystä vastaan. Lisäksi kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah oli äänestyksestä poissa virkamatkan vuoksi.
Oppositiopuolue vihreiden Fatim Diarra ja Atte Harjanne äänestivät esityksen puolesta. Hallituksen linjan puolesta aiemmin äänestänyt Liike Nytin Harry Harkimo äänesti tällä kertaa esitystä vastaan.
Alkoholin kotiinkuljetukselle tulee lain voimaantulosta lähtien puolen vuoden siirtymäaika muun muassa luvituksen ja koulutuksen vuoksi. Näin ollen alkoholia voi tilata suoraan esimerkiksi kaupasta kotiin tammikuusta alkaen.
LAKI sallii enintään 8-prosenttisten käymisteitse valmistettujen ja enintään 5,5-prosenttisten muulla tavoin valmistettujen alkoholijuomien toimitus kotimaisesta vähittäismyynnistä. Vahvempien juomien toimitus on sallittua kotimaasta vain Alkosta.
- Päätämme kotiinkuljetukseen liittyvistä toimintatavoista myöhemmin ja palaamme niihin erikseen, Alkon Pennanen sanoo.
Lisäksi lakiesitys selkeyttää alkoholin etämyyntiä ulkomailta. Jatkossa suomalaiset voivat ostaa kaikkia enintään 80-prosenttisia alkoholijuomia etämyynnistä eli muissa Euroopan talousalueen maissa toimivista verkkokaupoista kotiin toimitettuna.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.