Aloite T&K-verokannustimesta saa tukea – Li Andersson kriittisenä: ”Ei se mene niin”

Hallitus päätti tänään osana poliittista sopua, ettei tutkimus- ja kehittämistoiminnan T&K-verokannustinta yrityksille viedä eduskunnan käsittelyyn. Johannes Ijäs Demokraatti

Kokoomus on nyt tehnyt asiasta lakialoitteen ja esimerkiksi SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen harkitsee laittavansa aloitteeseen nimensä.

Annika Saarikko sanoi tänään tiedotustilaisuudessaan olevansa varma, että keskustan eduskuntaryhmä sitoutuu lakialoitteeseen. Hän toivoo samaa muilta eduskuntapuolueilta.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz (r.) sanoo Demokraatille, että vasemmistoliiton ryhmän pitää vielä sisäisesti keskustella asiasta.

– Lähtökohtaisestihan tietenkin hallituspuolueena lähdetään siitä, että esitykset tulevat hallitukselta.

Toisaalta Adlercreutz sanoo, että RKP olisi halunnut verovähennyksen toteutuvan. Hän toteaa, ettei sulje pois sitä, että lakialoite saisi tukea RKP:stä.

– Sisältöhän on meille ehdottoman mieluinen. Mutta emme ehtineet vaihtaa siitä sanaakaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toteaa, ettei hänen eduskuntaryhmänsä ole käynyt keskustelua lakialoitteen allekirjoittamisesta.

– Sehän oli keskusta, joka valitsi verokokonaisuuden kaatamisen tässä neuvottelussa. Sen mukaan nyt sitten hallituksessa edetään.

Oliko kuitenkin vasemmistoliiton toiveiden mukaista, että T&K-verokannustin kaatui?

– Tämä oli hallituksen yhdessä sopima kokonaisuus. Silloin, kun T&K-vähennyksestä on sovittu hallituksessa, samassa yhteydessä on sovittu myöskin veropohjaa vahvistavista esityksistä. Ei se mene niin, että voidaan sitten yhdestä sovitusta kokonaisuudesta poimia vain tiettyjä asioita tai lähteä viemään eteenpäin vain veropohjaa heikentäviä esityksiä, kun kerran on sovittu yhdessä tasapainoisesta kokonaisuudesta, Andersson vastaa.