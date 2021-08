Aluevaalit ovat jo ovella

Lomat on lusittu, akut on ladattu ja aika on palata politiikassa arkeen. Jussi Maasola SDP:n varavaltuutettu, Jyväskylä

Uudet valtuustot ja lautakunnan ovat käynnistymässä ja seuraavat vaalitkin ovat nurkan takana. Kuten vanha sanonta kuuluu: vaalit ovat poliitikon parasta aikaa. Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Siis ihan kohta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Monet ovat olleet huolissaan, kuinka kuntien käy, koska kunnan budjetista ja työvoimasta lähes puolet siirtyy uudelle hyvinvointialueelle. Jääkö valtuustoille ja lautakunnille enää mitään päätettävä?

Kyllä jää. Oikeastaan valtuustojen ja lautakuntien rooli tulee selkeytymään, ehkä jopa helpottumaan hieman. Taistelu rahoista helpottuu kuntatasolla. Nyt tilanne on se, että kunnat kamppailevat heikon talouden kanssa, suurimpana syynä sote menojen jatkuvat budjetin ylitykset. Syy sote menojen ylitykseen ei ole tuhlailu, vaan palvelutarpeen kasvu. Väestö ikääntyy ja tarvitaan entistä enemmän palveluita. Myös lastensuojelussa menot kasvavat. Tämä on rasittanut kuntien taloutta voimakkaasta.

Tulevaisuudessa soteuudistuksen jälkeen kunnat voivat keskittyä entistä paremmin koulutuksen, sivistyksen ja kunnan elinvoiman kehittämiseen. Uskon, että tulevaisuudessa myös budjettien laadinta kunnissa helpottuu. Itse taas ajattelen, että on viisautta hoitaa sosiaali- ja terveysasiat yhdessä alueellisesti. Tällä uudistuksella voidaan taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaikille.

Ensimmäiset aluevaalit ovat historialliset. Syksyllä alkaa ehdokkaiden kerääminen. Hyvinvointialueelle valitaan aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Kyseessä on siis todella merkittävät vaalit arkemme kannalta. Ei voi muuta kuin toivoa, että äänestäjät innostuisivat näistä vaaleista.

Valitettavaa äänestyskäyttäytymisessä on, että suurin äänestysprosentti on vaaleissa, joilla ei ole käytännön elämän kannalta juurikaan mitään merkitystä. Tarkoitan siis presidentin vaaleja. Vastaavasti taas vaalit, joiden tulos vaikuttaa eniten elämäänne, äänestäminen on heikointa. Tähän täytyy saada muutos aikaan. Nyt on aika herätellä äänestäjiä!

