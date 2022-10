Aluevaltuutetut, pysykää valppaina – vielä ehtii parantaa hyvinvointialueiden hallintosääntöjä

Hyvinvointialueiden varsinaisen toiminnan aloitus ensi vuoden alussa tulee olemaan mielenkiintoinen ja haasteellinen tehtävä. Uudistuksella on merkitystä niin asiakkaille, potilaille kuin valtiolle, siis kaikille meille veronmaksajille rahoituksen järjestäjänä. Historian suurin liikkeenluovutus koskee noin 200 000 palkansaajaa, heidän työnantajansa vaihtuu. Ahti Ruoppila Alue- ja järjestöasiantuntija SAK

Tammikuun aluevaaleissa äänestysprosentti jäi surullisen alhaiseksi, vain 47,5 prosenttia äänioikeutetuista käytti ääntään. Vaaleissa menestyivät odotetusti erityisesti sosiaali- ja terveysalan työntekijät, heidän asiantuntemukseensa luotettiin. Koko maassa hyvinvointialueiden valtuutetuista noin kolmannes on sote-alan ammattilaisia.

Ennen vaaleja en törmännyt missään keskusteluun siitä, että hyvinvointialueille siirtyvät työntekijät eivät olisi kelvollisia toimimaan aluehallituksien jäseninä. Kuntalain mukaan kunnissa välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimivat henkilöt ja kunnan määräysvallassa olevan yhteisön palveluksessa olevat eivät ole vaalikelpoisia kunnanhallitukseen. Lisäksi laissa on rajaus, jonka mukaan enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön työntekijöitä. Tämä on ollut hyväksi koettu järjestelmä.

Nyt hyvinvointialueiden osalta ollaan rajaamassa 200 000 henkilön osallistumisoikeus aluehallituksiin. Kuntaliitto on tällaisen tulkinnan tehnyt, siitäkin uutisointi on jäänyt sangen vähälle. Rajoitus koskee kaikkia aluehallituksen alaisia viranhaltijoita ja työntekijöitä asemasta tai tehtävästä riippumatta. Siis lääkäreistä siistijöihin, sairaanhoitajista koulukuraattoreihin.

On surkeaa, jos todelliset asiantuntijat rajataan pois aluehallituksista.

TÄMÄ RAJAUS poistuu, eli sitä voidaan kiertää, jos hyvinvointialueille tehdään väliportaallinen hallintomalli, kuten kunnissa. Selkosuomeksi siis jos lautakunnille (tai jaostoille) annetaan budjettivaltaa. Nythän monilla hyvinvointialueilla lautakunnille ei ole annettu juuri mitään päätösvaltaa. Niiden osalta hallintosäännöissä mainitaan tehtäviksi ”seuraa, lausuu, tiedottaa, selvittää, edistää, tukee….”. Eli päätösvalta keskittyy aluehallituksille ja johtaville virkamiehille, joille päätösvaltaa delegoidaan. Toki aluevaltuustolla on ”suurissa linjakysymyksissä” ja talousarvioasioissa päätösvaltaa, sikäli kun valtion rahoituksesta täysin riippuvaisella hyvinvointialueella yleensä päätösvaltaa on.

Osallisuuden ja demokratian kannalta on surkeaa, jos todelliset asiantuntijat sote-asioissa rajataan kokonaan pois aluehallituksista. Tämä näkynee myös seuraavien vaalien ehdokasasetteluissa. Eivät kaikki halua olla vaaleissa ehdolla, jos mahdollisuus todella koviin vaikuttamispaikkoihin on rajattu pois. Se taas heijastuu varmasti myös äänestysaktiivisuuteen negatiivisesti.

Vielä ehtii parantaa hyvinvointialueiden hallintosääntöjä. Myös hankintoihin liittyvissä ohjeistuksissa kannattaa olla tarkkana. Huoltovarmuuden, kotimaisuusasteen sekä pienempien yritysten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksien kannalta on olennaista, miten kokonaisuutena miljardiluokan hankintoja kilpailutetaan. Hinta ei saa olla ainoa määräävä tekijä, kun tarjouskilpailujen kriteereitä asetetaan. Laatu, toimitusvarmuus- ja aika, tuoreus, hiilijalanjälki, yhteiskuntavastuu esim. osatyökykyisten ja/tai työttömien työllistämisvaatimus voivat olla osa valintakriteereitä. Ja kaiken kaikkiaan on huomioitava kokonaistaloudelliset kriteerit.

Kirjoittaja on SAK:n alue- ja järjestöasiantuntija Jyväskylästä