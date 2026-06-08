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Kotimaa

8.6.2026 08:35 ・ Päivitetty: 8.6.2026 08:35

Alvar Aallon arkkitehtuuri ehdolla Unescon maailmanperintökohteisiin

TEA KARVINEN / LEHTIKUVA / STR
Alvar Aallon ateljee Helsingin Munkkiniemessä.

Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto-ateljee, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola.

Museoviraston mukaan modernia arkkitehtuuria edustavilla rakennuksilla tai alueilla on merkittävä rooli kansainvälisessä modernismin perinteessä.

- Nuoren kansakunnan kehityksessä kansalaisten yhdenvertaisuus ja hyvinvointi oli keskeistä, ja tähän pyrittiin investoimalla kaupunkisuunnitteluun, taiteeseen, arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Näin arkkitehtuurista ja muotoilusta tuli osa Suomen modernia kansallista identiteettiä, Museovirasto kertoo tiedotteessaan.

Maailmanperintökomitean neuvoa-antava asiantuntijaelin Icomos suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella Etelä-Koreassa.

Museoviraston mukaan Suomessa on ennestään seitsemän Unescon maailmanperintökohdetta, joista kuusi on kulttuurikohteita ja yksi luontokohde. Kohteisiin kuuluvat muun muassa Suomenlinna, Vanha Rauma ja Merenkurkun saaristo.

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