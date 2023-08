Älypuhelimen käyttö sängyssä heikentää usein unen laatua – taustalla myös ”fomo”, sanoo asiantuntija

Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan älypuhelimen käyttö sängyssä heikentää usein unen laatua. Kännykän käyttötavat kuitenkin vaikuttavat nukkumiseen. Esimerkiksi viihdesovelluksilla voi jopa olla myönteisiä vaikutuksia uneen, jos niitä käytetään ennen nukkumaanmenoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tutkimuksessa selvitettiin yksityiskohtaisesti, millä tavalla puhelimen käyttö sängyssä ja ennen nukkumaanmenoa vaikuttavat unen laatuun.

Tulosten mukaan seurauksena on usein haittaa nukkumiselle, kun öinen hereilläoloaika lisääntyy ja unen palauttava vaikutus heikkenee. Palauttavaa vaikutusta mitataan keskisykkeellä ja sykevälivaihtelulla.

Puhelimen käyttö myös myöhästyttää unen saamista. Jokainen viisi minuuttia, jonka kännykkää sängyssä käyttää, viivyttää nukahtamista käytön lopettamisen jälkeen neljä minuuttia.

Eräs havainto kuitenkin oli, että puhelin ei huononna vaan voi jopa parantaa unen laatua, kun sitä käytetään muualla kuin sängyssä.

- Toki sellainen kielteinen vaikutus puhelimen käytöllä voi olla, että sänkyyn menemisen hetki viivästyy, tarkentaa yliopistotutkija Aku Visuri Oulun yliopiston Ubicomp-tutkimusyksiköstä.

VISURI kuului tutkijaryhmään, joka keräsi neljän kuukauden ajan tietoa tutkittavien elintoiminnoista ja unesta Oura-älysormuksella. Tietoja verrattiin osallistujien puhelimista kerättyyn dataan, josta muun muassa selvisi, mitä sovelluksia he käyttivät ja kuinka paljon.

Tutkimukseen osallistui 75 iältään 18-61-vuotiasta henkilöä vuosina 2019 ja 2020.

Tietoa kerättiin myös siitä, kirjoittivatko osallistujat puhelimella. Tarkoituksena oli tehdä eroa puhelimen passiivisen ja aktiivisen käytön eli kirjoittamisen välillä. Ajatuksena oli selvittää, nostaako aktiivinen käyttö käyttäjän vireystasoa ja lykkääkö nukahtamista enemmän kuin passiivinen käyttö.

Aiemmissa tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu puhelimen vaikutusta uneen, on yleensä mitattu vaihtoehtoisesti unta tai puhelimen käyttöä. Mittauksia on täydennetty kyselyillä, joissa osallistujat ovat kertoneet joko nukkumisestaan tai puhelimen käytöstään. Oulun tutkijat sen sijaan keräsivät molemmista asioista dataa objektiivisilla mittareilla, jolloin saatiin tarkkoja tietoja puhelimen käytön ja eri sovellusten suorista vaikutuksista nukkumiseen.

TULOSTEN perusteella viihdesovellusten käyttö sekä kirjoittaminen sängyssä heikentävät unen laatua, mutta voivat parantaa sitä ennen nukkumaanmenoa.

- Kirjoittamisen voi ajatella liittyvän aktiiviseen elämäntyyliin. Monet käyttävät puhelinta työasioissa ja ihmissuhteiden ylläpidossa. Asioiden hoitaminen voi tuoda rauhallisen olon iltaa vasten, Visuri pohtii.

Viihdekategoriaan laskettiin kaikki tv-, suoratoisto- ja videopalvelut, kuten Yle Areena, Netflix ja Youtube.

Myös viestisovelluksilla sekä hyötyohjelmilla, kuten kalenteri- ja hyvinvointisovelluksilla, oli tutkimuksen perusteella myönteistä vaikutusta uneen jopa sängyssä käytettynä.

Sen sijaan strategia- ja seikkailupelien pelaaminen varsinkin sängyssä heikensi selvästi unen laatua.

- Syynä voi olla se, että pelit ovat hyvin stimuloivia ja jäävät helposti pyörimään ajatuksiin.

Tuloksen yleistettävyyttä vähensi kuitenkin se, että mukana oli vain muutama kyseisiä pelejä pelaava.

Myös uutisten lukeminen haittasi nukkumista. Tähän tosin saattoi vaikuttaa se, että tutkimusta tehtiin pandemian aikana, ja koronauutiset saattoivat aiheuttaa ahdistusta.

VAIKKA puhelimen selaaminen sängyssä ei olekaan aina haitallista, tutkijat suosittelevat, että sen käyttöä rajoitetaan nukkumaan mennessä tai jätetään kännykkä kokonaan toiseen huoneeseen.

Käyttäjän kannattaa myös tarkkailla, miten erilaiset sovellukset vaikuttavat mielialaan, ja karsia pois unta häiritsevät sisällöt.

Visurin mukaan puhelinten ja uniseurantalaitteiden käyttödataa hyödynnetään myös syksyllä alkavassa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa. Siinä rakennetaan verkkoalusta, jonne käyttäjät voivat ladata terveystietojaan ja saada ehdotuksia unensa ja hyvinvointinsa parantamiseen.

Käyttäjät voivat myös jakaa suosituksia toisilleen sekä antaa omia tietojaan tutkimuskäyttöön ja myydä yrityksille.

ALAIKÄISILLE puhelimen ongelmakäyttö voi olla suurempi riski kuin aikuisille, joita Oulun yliopisto tutki. Koehenkilöt käyttivät puhelinta sängyssä keskimäärin runsaat viisi minuuttia. Sen sijaan monelle lapselle ja nuorelle ryhmään kuuluminen on niin tärkeää, että kavereiden viesteihin pitää reagoida vaikka keskellä yötä.

Puhutaan niin sanotusta ”fomosta”, jonka on todettu häiritsevän nukkumista.

”Fear of missing out” -ilmiö viittaa pelkoon siitä, että jää jostakin paitsi. Huolena lapsilla ja nuorilla voi myös olla se, että he saavat osakseen kavereiden paheksuntaa, jos eivät ole jatkuvasti linjoilla.

- Jos nuori ei vastaa kavereiden viesteihin, hän voi pelätä jäävänsä ulkopuolelle kaveripiirille tärkeistä asioista, kiteyttää terveystiedon lehtori Jorma Tynjälä Jyväskylän yliopistosta.

Hän kuitenkin huomauttaa, että pääosalla koululaisista sosiaalisen median käyttö on hallinnassa.

- Pitää myös muistaa, että vaikka somen haitoista puhutaan paljon, se tuo myös hyviä asioita tullessaan. Lapset ja nuoret pitävät somessa esimerkiksi yllä kaverisuhteitaan.