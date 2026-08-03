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Työmarkkinat

3.8.2026 12:55 ・ Päivitetty: 3.8.2026 13:11

Ammattikorkeakoulujen työriita jatkuu – neuvotteluja käyty huhtikuusta saakka

DEMOKRAATTI / ANNA-LIISA BLOMBERG

Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnansovittelijan toimisto.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Uusi valtakunnansovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Elomaa aloittaa tehtävässä 6. elokuuta.

Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnansovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ.

Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa.

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