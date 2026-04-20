Työmarkkinat

20.4.2026 12:05 ・ Päivitetty: 20.4.2026 12:06

Ammattikorkeakoulujen työriita: Lakkojen kierros jatkuu toistamiseen Jyväskylään

DEMOKRAATTI / ANNA-LIISA BLOMBERG

Opetusalan ammattijärjestö OAJ varoitti maanantaina toisesta vuorokauden lakosta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Lakko on toukokuun 5. päivänä, jos työriitaa ei saada sovittua sitä ennen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

OAJ oli lakossa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa viime viikolla ja on järjestänyt lakkoja myös muissa ammattikorkeakouluissa. Luvassa on myös lukuisia muita uusia lakkoja.

Lakkoja järjestetään tällä viikolla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa huomenna, LAB-ammattikorkeakoulussa keskiviikkona ja Metropolia-ammattikorkeakoulussa torstaina. Ensi viikolle lakkovaroituksia on annettu Turun ammattikorkeakouluun (28.4.) ja Satakunnan ammattikorkeakouluun (29.4.).

Ammattikorkeakoulujen työriidassa työntekijöitä edustaa OAJ:n lisäksi Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta Sivista.

Ammattikorkeakoulujen työriita koskee henkilöstön maaliskuussa päättynyttä työehtosopimusta. Riitaa on muun muassa palkoista.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Stefan Forss

Kolumnit
19.4.2026
Stefan Forss: Suomen ydinasekeskustelu on hakoteillä – pääasiasta eli ydinpelotteesta puhutaan liian vähän
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
17.4.2026
Janne Riiheläinen: Trump haluaa voittaa, vaikka liittolaistenkin kustannuksella
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
17.4.2026
Arvio: Kansallisteatterin uutuudessa Rautarouva ei ruostu vaikka dementia on lähimuistin jo hapertanutkin
Lue lisää

