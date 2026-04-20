20.4.2026 12:05 ・ Päivitetty: 20.4.2026 12:06
Ammattikorkeakoulujen työriita: Lakkojen kierros jatkuu toistamiseen Jyväskylään
Opetusalan ammattijärjestö OAJ varoitti maanantaina toisesta vuorokauden lakosta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Lakko on toukokuun 5. päivänä, jos työriitaa ei saada sovittua sitä ennen.
OAJ oli lakossa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa viime viikolla ja on järjestänyt lakkoja myös muissa ammattikorkeakouluissa. Luvassa on myös lukuisia muita uusia lakkoja.
Lakkoja järjestetään tällä viikolla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa huomenna, LAB-ammattikorkeakoulussa keskiviikkona ja Metropolia-ammattikorkeakoulussa torstaina. Ensi viikolle lakkovaroituksia on annettu Turun ammattikorkeakouluun (28.4.) ja Satakunnan ammattikorkeakouluun (29.4.).
Ammattikorkeakoulujen työriidassa työntekijöitä edustaa OAJ:n lisäksi Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta Sivista.
Ammattikorkeakoulujen työriita koskee henkilöstön maaliskuussa päättynyttä työehtosopimusta. Riitaa on muun muassa palkoista.
