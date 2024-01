Ammattiliitolta viesti hyvinvointialueille: “Kiire ei ole peruste sivuuttaa hyvä yhteistoiminta”

Ammattiliitto JHL vaatii, että henkilöstö on otettava aktiivisesti mukaan kuntien ja hyvinvointialueiden muutoksen suunnitteluun, kehittämiseen ja tekemiseen varhaisessa vaiheessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hyvinvointialueiden toiminta on käynnistynyt, mutta muutoksia toimintaan on vielä tulossa.

– Sitoutunut henkilöstö saa aikaan parasta muutosta ja on työnantajille strateginen voimavara. Avoin, suunnitelmallinen ja jatkuva yhteistoiminta on tärkeää, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhteiskuntasuhteiden johtaja Päivi Niemi-Laine toteaa tiedotteessa.

Työntekijöille on hänen mukaansa turvattava mahdollisuus vaikuttaa työtä ja työpaikkaa koskeviin asioihin jatkuvan neuvottelun periaatteiden mukaisesti.

– Ainoastaan aidolla keskustelulla voidaan vaikuttaa siihen, miten pito- ja vetovoimaisia työpaikat ovat.

OSANA valtakunnansovittelijan sovintoratkaisua hyvinvointialueille asetettiin vuosille 2022-2025 työryhmä seuraamaan muun muassa yhteistoiminnan toteutumista, muutoksen onnistumista ja henkilöstön edustajien osallistumismahdollisuuksia.

Työryhmän viime vuonna tekemän ensimmäisen selvityksen perusteella hyvinvointialueille siirtymisen tiukka aikataulu ja kiire vaikeuttivat yhteistoimintaa. Työnantajien vastaukset olivat kokonaisuutena hieman myönteisempiä kuin henkilöstön.

– Kiire ei ole peruste sivuuttaa hyvä yhteistoiminta. Johtamisessa on kiinnitettävä huomiota työntekijöiden palautumiseen ja työkyvyn tukemiseen. Lähijohtamista on vahvistettava ja ikäjohtamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, Niemi-Laine vaatii.

MAAN hallituksen leikkaukset kuntien valtio-osuuksiin ja hyvinvointialueiden rahoitukseen eivät JHL:n mielestä tue työntekijöiden jaksamista eivätkä julkisten palveluiden hyvää saatavuutta.

– Kuntien taloudellinen tilanne on vaikea jo ilman uusia leikkauksia. Jo nyt on pulaa työvoimasta ja julkiset palvelut sakkaavat.

Hallituksen ratkaisuehdotus lykätä leikkauksia ja jaksottaa ne useammalle vuodelle on vain ongelmien siirtämistä eteenpäin, Niemi-Laine huomauttaa.

– Kunnat tekevät tulevaisuutta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Näistä ei ole varaa leikata, kuten ei sote-palveluistakaan.