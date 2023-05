”Ammattiliiton vetäminen on raakaa työtä joka päivä jäsenten eteen” – Teollisuusliiton puheenjohtajana jatkaa Riku Aalto

Teollisuusliiton liittokokous on valinnut liiton puheenjohtajaksi vuosiksi 2023-2028 Riku Aallon. Varapuheenjohtajaksi valittiin Turja Lehtonen. Valinnat tehtiin yksimielisesti. Sääntömuutoksen takia Teollisuusliitolla on jatkossa vain yksi varapuheenjohtaja. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Jokainen uudelleenvalinta lataa aina puheenjohtajalle suurempaa vastuuta lunastaa ne odotukset, jotka oma porukka on antanut. Tämän kauden päättyessä minulle on kertynyt jo 20 vuoden kokemus ammattiliiton puheenjohtajana. Luulisi siis, että tiedän mitä olen tekemässä. Silti pitää myöntää, että aina vähän jännittää, Aalto sanoi kiitospuheessaan.

Aalto, 58, on toiminut Teollisuusliiton puheenjohtajana keväästä 2017 lähtien. Sitä ennen hän johti Metalliliittoa vuodesta 2008. Sitä ennen hän oli työskennellyt liitossa muun muassa talouspäällikkönä. Teollisuusliitto aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 2018 alusta, kun Metalliliitto, Teollisuusalojen ammattiliitto Team sekä Puuliitto yhdistyivät Teollisuusliitoksi.

Aallon mukaan jokainen puheenjohtajakausi tähän mennessä on tuonut mukanaan jotakin uutta ja myös yllätyksiä, joihin on pitänyt reagoida.

– Osa näistä yllätyksistä on ollut mukavia, mutta joukossa on ollut kyllä ikäviäkin. Se kuitenkin kuuluu tähän hommaan. Ammattiliiton vetäminen on raakaa työtä joka päivä jäsenten eteen. Onneksi se on myös erinomaisen antoisaa ja palkitsevaa tekemistä.

Hän kiitti kaikesta saamastaan tuesta ja totesi, että on tärkeää tietää, että hänellä on takanaan ”oikeasti iso porukka koko voimallaan”. Sitä tarvitaan, hän sanoi.

– Teollisuusliiton rooli suomalaisten työmarkkinoiden suunnannäyttäjänä on viime vuosina korostunut ja meille on haluttu asettaa jopa sellaisia tehtäviä, joita emme ole itsellemme halunneet. Suuruus ja merkittävyys ei tuo vain valtaa, vaan myös vastuuta ja velvollisuuksia.

Aallolla on työkokemusta muun muassa Uudenkaupungin autotehtaalta. Aalto on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri sekä elektroniikka-asentaja. Hänellä on lukuisia luottamustoimia ja hallitusjäsenyyksiä niin koti- kuin ulkomaisissakin yhteisöissä.

”Se ei ole Riku ja Turja, Hakaniemi, vaan se on 205 000 jäsentä ympäri Suomen.”

VARAPUHEENJOHTAJAKSEEN Teollisuusliitto valitsi Turja Lehtosen, 52. Lehtonen on toiminut Teollisuusliitossa varapuheenjohtajana, Metalliliitossa liittosihteerinä ja järjestösihteerinä.

Hän on koulutukseltaan ilmastointiasentaja ja työskenteli ennen Metalliliittoon siirtymistään muun muassa särmääjänä Valmetin Pansion tehtaalla.

Puheenjohtajisto kuvasi valintansa jälkeen, että Teollisuusliiton toiminnan tärkein ydin on jatkossakin luonnollisesti liiton jäsenistön edunvalvonta.

– Ennen kaikkea haluamme olla paras turva meidän jäsenille. Teollisuusliitto on heidän apuna ja tukena – he muodostavat sen liiton. Se ei ole Riku ja Turja, Hakaniemi, vaan se on 205 000 jäsentä ympäri Suomen, Riku Aalto kuvailee.

Lehtonen täydensi, että Teollisuusliitto haluaa olla myös olla yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ennen kaikkea vastuullinen neuvottelukumppani.

– Väitän, että se, että me ollaan vastuullinen, rakentava, osaava yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä työmarkkinoilla että muissa asioissa, se tuottaa myös sen, että olemme hyvin vakavasti otettu taho. Eli kun me jotakin sanotaan, meitä kuunnellaan. Kaikki tämä tuottaa sen, että me voimme olla sitä mitä Rikukin sanoi – meidän jäsenten edunvalvoja.

Teollisuusliiton liittokokous jatkuu keskiviikkona, jolloin kokous käsittelee Teollisuusliiton uuden strategian sekä valitsee liitolle hallituksen ja valtuuston vuosiksi 2023-2028.