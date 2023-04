Ammattiliitosta jyrähdys: ”Harjoittelijoita käytetään yhä häikäilemättä halpatyövoimana”

Akavan Erityisalat vaatii, että harjoittelun pitää olla oikeudenmukaisesti palkattua ja hyvin ohjattua. DEMOKRAATTI Demokraatti

Liiton mukaan harjoittelijoita käytetään kuitenkin yhä häikäilemättä halpatyövoimana.

– Työnantajien ja korkeakoulujen pitäisi yhdessä tarttua epäkohtaan, toteaa muun muassa kulttuuri-, kirjasto-, museo-, viestintä-, matkailu- ja ravintola-alan ammatteja edustava Akavan Erityisalat tiedotteessa.

Liitto jäsenyhdistyksineen esittää, että palkallinen ja laadukas työharjoittelu on saatava osaksi alan korkeakouluopintoja.

– Näemme korkeakouluharjoittelun erittäin tärkeänä osana opintoja ja nopeaa työllistymistä. Harjoittelun pitää kuitenkin olla oikeudenmukaisesti palkattua ja hyvin ohjattua. Opiskelijan hyvän kohtelun on oltava työnantajalle kunnia-asia, neuvottelupäällikkö Amalia Poutanen Akavan Erityisaloista korostaa tiedotteessa.

JÄSENKYSELYJEN mukaan ongelmana ovat harjoittelupaikat, joissa opiskelijalla teetetään jo valmiin ammattilaisen töitä jopa ilman palkkaa ja kunnon ohjausta. Harjoittelija otetaan esimerkiksi paikkaamaan vähentyneen vakituisen henkilöstön vajetta.

– Nimekäs työnantaja saattaa pystyä toimimimaan näin, sillä tulijoita riittää: opiskelija ”kestää” heikkoja työehtoja, koska katsoo merkinnän cv:ssään niin tärkeäksi. Asetelmaan kuuluu, ettei epäkohtia voi tuoda esille.

Poutanen painottaa, että vastuu harjoittelijan kohtelusta on aina työnantajalla, sillä opiskelija on alisteisessa asemassa. Työnantajalla on myös velvoite perehdyttää työntekijä muun muassa ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista.

– Heitämme haasteen paitsi työnantajille, myös oppilaitoksille, joiden pitäisi viestittää työnantajille harjoittelun reunaehdoista ja valvoa niiden toteutumista. Työnantajien ja korkeakoulujen pitäisi tehdä tässä yhteistyötä ja yhtenäistää käytäntöjä, jolloin niiden rikkominen olisi vaikeampaa.

KORKEAKOULUHARJOITTELU avaa monelle oven työelämään.

– Jos ensivaikutelma on kannustava ja oikeudenmukainen, se tasoittaa opiskelijan tietä osaksi tuottavaa työelämää. Tästä hyötyvät osaajapulaa valittavat työnantajat ja koko yhteiskunta.

– Kyse on myös suomalaisen työelämän ja kyseisen ammattialan maineesta – näyttäytyykö työura omalla alalla houkuttelevana vai kielteisenä, Poutanen huomauttaa.

Akavan Erityisalat muistuttaa, että opiskelija myös tarvitsee kipeästi harjoitteluajan palkan elämiseensä. Palkattomat harjoittelujaksot viivästyttävät pahimmassa tapauksessa merkittävästi opintoja ja työllistymistä.