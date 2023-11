Ammattiliitosta jyrähdys: ”Palkat eivät kuulu lainsäätäjälle”

Ammattiliitto Jytyn mielestä uudesta palkkamallista on sovittava työmarkkinajärjestöjen kesken, mutta se ei onnistu, ellei hallitus ensin peru vientimallisuunnitelmiaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Työministeri Arto Satosen (kok.) koolle kutsuma työmarkkinamalliseminaari ei Jytyn puheenjohtajan Jonna Voiman mielestä tuonut ratkaisua työmarkkinamalliin.

– Nyt on saatava aikaan tilanne, jossa voidaan aidosti neuvotella asioista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hallituksen on ensin peruttava hallitusohjelmaan kirjattu niin sanottu vientimalli, hän vaatii tiedotteessa.

Jytyn puheenjohtajan mielestä työmarkkinamallista sopiminen ja palkkaneuvottelut kuuluvat työmarkkinajärjestöille.

– Jos hallituksen kaavailema lakiin kirjattu vientimalli toteutuu, se romuttaa koko neuvottelujärjestelmän ja lisää työmarkkinahäiriötä. Palkat eivät kuulu lainsäätäjälle.

MUUN MUASSA kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijöitä edustava STTK:lainen Ammattiliitto Jyty näkee, että vientialojen palkkoihin sidottu palkkataso lisää palkkaeroja nais- ja miesvaltaisten alojen välillä.

– Tämä on meille kynnyskysymys. Palkankorotusten sitominen miesvaltaisten vientialojen palkankorotuksiin sementoisi naisvaltaiset alat ikuisesti palkkakuoppaan, ja sitä emme voi hyväksyä.

Satosen seminaarissa keskustelu pyöri Ruotsin työmarkkinamallin ympärillä. Hallitus on korostanut, että sen työmarkkinauudistukset seurailevat ”pohjoismaista mallia”. Voiman mukaan tämä ei pidä paikkaansa, vaan pullasta on poimittu vain työnantajia hyödyttävät rusinat.

– Mielestäni huomionarvoista Ruotsin mallissa on se, että siitä on sovittu yhdessä, ei lainsäätäjän toimesta. Lisäksi Ruotsissa palkankorotusvarasta eli märketistä sovitaan tai ainakin se todetaan yhdessä. Malli myös mahdollistaa alakohtaisten korjaustarpeiden huomioimisen. Nämä seikat on oltava Suomessakin uuden palkkamallin raameina.

Jyty on valmis jatkamaan vuoropuhelua alakohtaiset erityispiirteet huomioivan Suomen mallin kehittämiseksi, Voima lisää.

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus.