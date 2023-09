Ammattiliitosta tyly tuomio: ”Historiallisen epäoikeudenmukainen”

Ammattiliitto Jyty on pettynyt budjettiriihen lopputulokseen, kun hallitus ei aio perääntyä hallitusohjelmassa esitetyistä työttömyys- ja sosiaaliturvan leikkauksista, jotka kohdistuvat hyvin laajasti pienituloisiin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Leikkausten kohdentumista ei avattu budjettiriihen päätöksissä, mutta hallitus ilmoitti olevansa entistä sitoutuneempi toteuttamaan hallitusohjelman mukaisia julkisen talouden säästötoimenpiteitä.

– Tämä tarkoittaa rajuja leikkauksia, jotka kohdistuvat pienituloisiin. Pidämme budjettiesitystä historiallisen epäoikeudenmukaisena, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima toteaa tiedotteessa.

Epäoikeudenmukaisuus välittyy Jytyn mukaan myös siitä, miten hallitus ottaa paljon puhututtaneen työttömyysvakuutusmaksun alenemisen huomioon verotuksessa: maksualennuksen takia tehdään hallituksen omien toimien vaikutusta vastaava veronkiristys palkansaajille, mutta ei työnantajille.

– Edes tässä olisi voinut harjoittaa tasapuolisuutta. Työttömyysvakuutusmaksun aleneminen hyödyttää sekä työnantajia että työntekijöitä, mutta vain työntekijöiden osuutta verotetaan takaisin julkisen talouden tasapainottamiseksi, Voima huomauttaa.

JYTY ON on myös hyvin pettynyt päätökseen lakkauttaa aikuiskoulutustuki, jonka puolesta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja pääsopijajärjestöt vetosivat vielä budjettiriihen alla. Aikuiskoulutustuki on mahdollistanut alanvaihdon ja muun työuran aikaisen oppimisen.

– Päätös on todella lyhytnäköinen. Aikuiskoulutustuki on tuonut dynaamisuutta työmarkkinoille, lisää osaamista ja pidempiä työuria. Järjestelmän edelleen kehittäminen olisi ollut järkevää.

Jyty näkee budjettiesityksessä hyvääkin: hallituksen lupaama rahoitus kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön ja nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyyn viestii nuorisotyön ammattilaisten merkityksestä.

– Nuorisotyön rahoitus pitäisi olla pysyvä osa kuntien budjetointia, ja tämä pitäisi määritellä nuorisolaissa, Voima esittää.