Ammattiliitto älähtää: Vankiloita ei saa lakkauttaa – ”Rikoksia tehdään muuallakin kuin kasvukeskuksien läheisyydessä”

Rikosseuraamuslaitoksen teettämä vankilaverkostoselvitys aiheuttaisi usean vankilan lakkauttamisen vuoteen 2035 mennessä, Vankilavirkailijain liitto arvioi.

Sen mielestä vankiloita pitää olla edelleen koko maassa laaja-alaisesti.

– Laajaa vankilaverkostoa tarvitaan, sillä kaikissa yksiköissä on nykyaikaisessa vankeinhoidossa tarvittavaa omaa erityisosaamista, liitto korostaa tiedotteessa.

Selvityksessä vankilat halutaan sijoittaa isoihin kasvukeskuksiin, mikä Vankilavirkailijain liiton mukaan tulee aiheuttamaan ongelmia vankien sijoittelussa.

– Rikoksia tullaan edelleen tekemään muuallakin kuin kasvukeskuksien läheisyydessä.

Liitto toteaa, että laaja vankilaverkosto antaa mahdollisuuden vankien valtakunnalliseen sijoitteluun. Esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien vankien ja katujengiläisten sijoittaminen eri vankiloihin on hieman helpottanut turvallisuustilannetta.

Vankilavirkailijain liitto painottaa, että laaja vankilaverkosto antaisi myös mahdollisuuden monimuotoiseen työtoimintaan, joka on osa tehokasta vankien kuntoutusta.

YHTENÄ vankilaverkoston supistamisen kriteerinä on pidetty joidenkin yksiköiden peruskorjaustarpeita. Viime vuonna Rikosseuraamuslaitos maksoi Senaatti-kiinteistöille vuokraa yli 45 miljoonaa euroa.

– Miten on mahdollista, ettei tuolla summalla ole pystytty pitämään vankilakiinteistöjä kunnossa? Herää kysymys, onko Rikosseuraamuslaitoksella ollut tarkoituskin jättää yksiköitä korjauttamatta, jotta voidaan supistaa vankilaverkostoa vedoten tulevaisuuden korjauskustannuksiin, Vankilavirkailijain liitto kysyy.

Selvityksessä tuodaan myös esille 400 henkilötyövuoden määrän lisäys vuoteen 2027 mennessä. Liiton mukaan henkilöstöpula on edelleen erittäin vakava kaikissa vankiloissa sijainnista riippumatta ja pahimmillaan kasvukeskuksissa.

– Yksiköiden henkilöstön jaksaminen on pitkään ollut äärirajoilla. Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistuksen jälkeen työhyvinvointi on heikentynyt entisestään. Rekrytoinnin ja alalla pysymisen yhtenä suurimpana haasteena on kilpailukyvytön palkka.