Ammattiliitto kimpaantui Helsingin kaupungille: ”Palkanmaksu kuntoon välittömästi” – Vartiaisen selitykset eivät vakuuta

Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii, että Helsingin kaupungin on saatava työntekijöiden palkanmaksu kuntoon välittömästi.

Kaupungin palkanmaksu on ollut sekaisin viime aikoina, mikä on aiheuttanut pitkiä viiveitä maksuliikenteessä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja pitää tilannetta kohtuuttomana ja kehottaa kaupunkia heti noudattamaan työnantajan lakisääteisiä velvollisuuksia.

– Palkanmaksu on viivästynyt pahimmillaan viikkokausia, mikä on sotkenut ihmisten arjen. Viivästymisten lisäksi palkka on voitu maksaa ilman lisiä ja väärällä veroprosentilla, Niemi-Laine kertoo tilanteesta tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että palkanmaksun viivästymisellä voi olla vakavia seuraamuksia ihmiselle, joka saa esimerkiksi asumistukea tai muita sosiaalitukia.

”Tämä voi sotkea todella pahasti ihmisen taloudenpidon.”

– Ei ole mukava selittää tulorekisteriä seuraavalle viranomaiselle, miksi tulot vaihtelevat kuukaudesta toiseen. Tämä voi sotkea todella pahasti ihmisen taloudenpidon.

Niemi-Laine ei hyväksy kaupungin pormestarin Juhana Vartiaisen (kok.) selitystä, että työtaistelutoimet olisivat aiheuttaneet viivästymiset.

– Tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Vakavia ongelmia on ollut jo kauan ennen kevään tapahtumia. Nyt kaupungin johdon on otettava selkeä vastuu asiasta ja laitettava palkat maksuun.

Niemi-Laine viittaa Vartiaisen julkisuudessa antamiin tietoihin, että kaupunki on palkkaamassa lisää työntekijöitä palkanlaskentaan.

– Kyse on siis palkanlaskennan aliresurssoinnista eli töitä on tekemässä liian vähän ihmisiä. Yksinkertaisesti kaikesta ei voi säästää. Palkkojen osalta on sovittu selkeästi niiden maksut työehtosopimuksissa.

JHL:n puheenjohtaja korostaa, että järjestelmäuudistuksia tehtäessä on tiedettävä työnantajan velvoitteet ja pidettävä huoli, että niistä ei laisteta.