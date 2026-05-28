Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

28.5.2026 05:50 ・ Päivitetty: 28.5.2026 05:49

Ammattiliitto Pro: Tekoäly on toimihenkilöille yhä suurempi mörkö

iStock

Noin kolmasosa kaikista toimihenkilöistä (32 prosenttia) uskoo työnsä korvautuvan tekoälyllä seuraavan vuosikymmenen aikana, kertoo ammattiliitto Pron jäsenkysely.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Huoli on kasvanut nopeasti. Vielä vuosikymmenen alussa vastaavassa kyselyssä työtehtävien menettämistä uumoili vain runsas viidennes vastaajista.

Kaikkein pessimistisimpiä ovat rahoitus-, vakuutus- ja ICT-alojen toimihenkilöt, heistä 40-45 prosenttia arvelee että AI alkaa tehdä alan töitä hyvinkin pian. Pankki- ja vakuutusyhtiöt kun ovat ottaneet tekoälyä käyttöön jo huomattavan paljon.

– Alan toimihenkilöitä mietityttävät työn tulevaisuus ja se, miten oma osaaminen pysyy kehityksen tahdissa, Pron rahoitusalan sopimusalavastaava Jari Kaitosuo sanoo tiedotteessa.

TÄLLÄ HETKELLÄ VÄHITEN tekoälyuhkaa tuntevat rakennusalan toimihenkilöt, joista työnsä puolesta pelkää alle viidesosa vastaajista.

Mitä vanhempi vastaaja on, sitä enemmän tekoäly koetaan mahdollisena oman osaamisen syrjäyttäjänä eikä täydentäjänä.

Myös assistentti- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät sekä etenkin naiset epäilevät työnantajien voivan käyttää tekoälyä tekosyynä työntekijöiden vähentämiseen.

– Lisääntyvään turvattomuuteen tulisi vastata panostamalla henkilöstön tekoälyosaamisen kehittämiseen, vahvistamalla ennakoivaa vuoropuhelua työpaikoilla sekä lisäämällä avoimuutta siitä, millaista osaamista jatkossa tarvitaan, Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
28.5.2026
”Tässä käydään ihan perinteistä tulonjakotaistelua” – näin kevään kiistely työajoista leimahti
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
27.5.2026
”Elämässä pitää olla muutakin kuin työ” – Teollisuusliiton väki kannattaa lyhyemmän työajan kokeiluja
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
28.5.2026
Arvio: Nobelisti varoittaa totalitarismista – traumojen sirpaleisuudesta todistavat tarinat ovat musertavia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU