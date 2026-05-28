Ammattiliitto Pro: Tekoäly on toimihenkilöille yhä suurempi mörkö

Noin kolmasosa kaikista toimihenkilöistä (32 prosenttia) uskoo työnsä korvautuvan tekoälyllä seuraavan vuosikymmenen aikana, kertoo ammattiliitto Pron jäsenkysely. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Huoli on kasvanut nopeasti. Vielä vuosikymmenen alussa vastaavassa kyselyssä työtehtävien menettämistä uumoili vain runsas viidennes vastaajista.

Kaikkein pessimistisimpiä ovat rahoitus-, vakuutus- ja ICT-alojen toimihenkilöt, heistä 40-45 prosenttia arvelee että AI alkaa tehdä alan töitä hyvinkin pian. Pankki- ja vakuutusyhtiöt kun ovat ottaneet tekoälyä käyttöön jo huomattavan paljon.

– Alan toimihenkilöitä mietityttävät työn tulevaisuus ja se, miten oma osaaminen pysyy kehityksen tahdissa, Pron rahoitusalan sopimusalavastaava Jari Kaitosuo sanoo tiedotteessa.

TÄLLÄ HETKELLÄ VÄHITEN tekoälyuhkaa tuntevat rakennusalan toimihenkilöt, joista työnsä puolesta pelkää alle viidesosa vastaajista.

Mitä vanhempi vastaaja on, sitä enemmän tekoäly koetaan mahdollisena oman osaamisen syrjäyttäjänä eikä täydentäjänä.

Myös assistentti- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät sekä etenkin naiset epäilevät työnantajien voivan käyttää tekoälyä tekosyynä työntekijöiden vähentämiseen.

– Lisääntyvään turvattomuuteen tulisi vastata panostamalla henkilöstön tekoälyosaamisen kehittämiseen, vahvistamalla ennakoivaa vuoropuhelua työpaikoilla sekä lisäämällä avoimuutta siitä, millaista osaamista jatkossa tarvitaan, Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo tiedotteessa.