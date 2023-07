”Ammuttaisiinko minutkin ulkonäköni taki” – poliitikkojen rasistiset kirjoitukset herättävät maahanmuuttajissa pelkoa

- Tavalliset maahanmuuttajataustaiset ihmiset, jotka ovat juurtuneet Suomeen, ovat huolestuneita, Aziza Hossaini kertoo STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hossaini tuli Suomeen kiintiöpakolaisena 18 vuotta sitten. Nyt hän on oikeus- ja mielenterveystulkki ja sekä Afganistanin ja kotouttamisen asiantuntijakonsultti. Hossaini on työnsä puolesta päivittäin tekemisissä maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa. Kun uusi hallitus julkaisi hallitusohjelmansa, moni lähetti Hossainille hämmentyneitä viestejä.

Hossainin mukaan monet pakolaiset ovat joutuneet pakenemaan kotimaastaan vainon, rasismin ja vihapuheen vuoksi. Hossainin mukaan on ymmärrettävää, että heitä huolestuttaa nähdä viitteitä samoista asioista myös Suomessa.

Hossaini kertoo olleensa surullinen erityisesti valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) viestistä, joka oli alun perin julkaistu vuonna 2008 Scripta-blogin vieraskirjassa. Viestissä nimimerkki ”riikka” viittasi maahanmuuttajien ampumiseen lähijunassa. Viesti kuului: ”Jos mulle annettaisiin ase, ruumiita tulisi ihan lähijunassakin, you see.”

Viime aikoina maahanmuuttajiin kohdistettuja syrjiviä ja rasistisia puheita on alettu viljellä enemmän aina poliittisia piirejä myöten.

- Olen itse tullut Suomeen maahanmuuttajana. Minulla kävi mielessä, että koska ulkonäköni poikkeaa kantaväestöstä, ammuttaisiinko minutkin.

Hossaini on joutunut itsekin kohtaamaan rasismia. Hän muistelee, että oli opiskeluaikoina kiirehtimässä työpaikkaansa Sokokselle, kun vieras nainen nimitti häntä ”saatanan maahanmuuttajaksi” ja käski painumaan helvettiin. Hossainin mukaan ymmärrys moninaisuudesta ja vähemmistöistä on kasvanut verrattuna siihen, kun hän itse tuli Suomeen, mutta toisaalta viime aikoina maahanmuuttajiin kohdistettuja syrjiviä ja rasistisia puheita on alettu viljellä enemmän aina poliittisia piirejä myöten.

STT haastatteli maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ja kysyi, millaisia ajatuksia poliitikkojen rasistiset kirjoitukset ovat herättäneet.

Työperäisten maahanmuuttajien parissa on noussut huoli uudesta hallitusohjelmasta. Sam Spilsbury muutti Australiasta Suomeen työn perässä viisi vuotta sitten ja on nyt tohtoritutkija Aalto-yliopistossa. Hän oli mukana järjestämässä uuden hallitusohjelman julkaisun jälkeen pidettyä mielenosoitusta, joka keräsi Helsingissä yhteen satoja korkeakoulutettuja maahanmuuttajia.

Spilsbury sanoo, että Specialists in Finland -ryhmän jäsenet ovat tehneet paljon töitä ja maksaneet veroja mielellään. He tuntevat itsensä nyt pettyneiksi.

Erityisesti ryhmä on tyytymätön siihen, että hallituksen tarkoituksena on peruuttaa oleskelulupa kolmen kuukauden työttömyysjakson jälkeen ja pidentää kansalaisuuden saamiseksi vaadittavaa maassaoloaikaa viidestä vuodesta kahdeksaan.

Spilsburyllä on ollut muutamia ikäviä kohtaamisia Suomessa, kun joku on huomannut, että hän on ulkomaalainen eikä puhu täydellistä suomea. Hän kuitenkin haluaa olla Suomessa.

- Pidän Suomesta ja haluan olla yhteiskunnan täysivaltainen jäsen. On tärkeää ymmärtää, että töissä olevat maahanmuuttajat eivät ole uhka, vaan mahdollisuus, Spilsbury sanoo STT:lle.

Osa Spilsburyn koulutetuista ystävistä on lähtenyt Suomesta, koska he kokivat, että eivät pysty työllistymään maahanmuuttajina. Spilsburyn mukaan olisi tärkeää tukea Suomessa opiskelevia maahanmuuttajia, jotta he saisivat töitä ja jäisivät maahan. Esimerkiksi koulujen yhteistyö yritysten kanssa voisi olla yksi ratkaisu.

- Että uskallettaisiin palkata se ensimmäinen maahanmuuttaja, Spilsbury sanoo.