Amnesty vaatii: Suomen lopetettava välittömästi asevienti Jemenin sotaa käyviin maihin

Tänään tiistaina 6. helmikuuta juhlitaan saamelaisten kansallispäivää. Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi kuitenkin toteaa olevan valitettavaa, kuinka harva suomalainen ei ole tietoinen juhlapäivästä.

– Historian vangiksi ei pidä jäädä, mutta se on tärkeää tuntea. Siksi olisi jo aika kertoa rehellisesti nykyisille ja tuleville sukupolville siitä, miten virallinen Suomi on alistanut saamelaisia vuosisatojen ajan, Näkkäläjärvi toteaa Demarinuorten tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että saamelaisuus on edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa lähes näkymätöntä ja ihmisten tieto saamelaisista on ohutta ja perustuu monesti stereotypioihin. Näkkäläjärvi muistuttaakin, että saamelaisuus ei ole ominaisuus, turistirihkamaa, pelkästään saamenpuku tai vähemmistökieli.

– Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, jolla on oma historia, arvot ja ajattelutapa. Suomen perustuslaki takaa heille oikeuden ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan, tiedotteessa todetaan.

– Vielä 1970-luvulla saamelaislapset vietiin asuntoloihin, jossa lapsia piestiin saamen kielen puhumisesta. Moni saamelainen menetti kielensä ja tuntee yhä kipua vaikeista asioista, joita joutui kokemaan. Erityisen kovia on kokenut kolttasaamelainen vähemmistö. 1930-luvulla Suomi harjoitti rotuoppia, joissa Inarin hautausmaalta vietiin saamelaisten pääkalloja etnisiin tutkimuksiin, muistuttaa Näkkäläjärvi.

Näkkäläjärvi on itse pohjoissaamelainen.

Jokaisen suomalaisen olisi opittava saamelaisia koskevista asioista jo peruskoulussa.

Saamelaisten kansallispäivä pääsi suomalaiseen almanakkaan vuonna 2004, mutta saamelaiset päättivät juhlapäivästään jo vuonna 1992.

Juhlapäivän taustalla on ensimmäinen pohjoismainen saamelaiskokous, joka pidettiin 101 vuotta sitten Norjan Trondheimissä.

Demarinuorten mukaan suomalaisten olisi erittäin tärkeää tietää sekä tunnustaa saamelaisten historia, ja tässä he korostavat koulutuksen merkitystä.

Saamelaisista opetetaan järjestön mukaan yhä liian vähän eivätkä ihmiset tunne saamelaisten kulttuuria ja historiaa. Suomessa on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen peruskoulutus, jonka opetukseen saamelaisuuden tuntemuksen lisäämisen tulisi järjestön mukaan kuulua. Suomalaiseen koulutukseen on totisesti jäänyt aukko, tiedotteessa huomautetaankin.

– Opetushallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tänä vuonna kutsuneet koulut viettämään saamelaisten kansallispäivää tänään 6.helmikuuta, kuten lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on aiemmin ehdottanut. Tämä on hyvä avaus. On upeaa, jos mahdollisimman moni koulu viettää päivää tutustumalla saamelaiseen kulttuuriin ja juhlistamalla alkuperäiskansaamme, Näkkäläjärvi sanoo.

– Vaikka tämä on askel oikeaan suuntaan, olisi jokaisen suomalaisen opittava saamelaisia koskevista asioista jo peruskoulussa monipuolisesti ja saamelaisia kunnioittavalla tavalla, hän kuitenkin huomauttaa.