Amnestyn Turkin johtaja vapaaksi takuita vastaan

Turkissa oikeus on päästänyt ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Turkin-osaston johtajan vapaaksi takuita vastaan. Terrorismista syytetyllä Taner Kilicillä on väitetty olleen yhteyksiä ryhmään, joka yritti vallankaappausta Turkissa vuonna 2016. Kilic on ollut pidätettynä kesäkuusta 2017 lähtien.

Kilic on kiistänyt syytteet, ja Amnesty International on kuvaillut syytteitä perusteettomiksi.

Kilicin lisäksi syytettynä on kymmenen muuta aktivistia. Heidät vapautettiin tutkintavankeudesta jo viime vuonna.

Oikeudenkäynti jatkuu kesäkuussa.