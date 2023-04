Anders Adlercreutz: ”Ikinä ei varmuutta ole”

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz toteaa, että mikään ei ole hallitusta muodostettaessa saletissa, vaan nyt varsinaiset hallitusneuvottelut vasta alkavat. Johannes Ijäs Demokraatti

– Tiedetään, että on hyvinkin eriäviä näkemyksiä monessa keskeisessä kysymyksessä, hän sanoo viitaten hallitusneuvotteluihin lähtevään kokoonpanoon – kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit.

Kokoomuksen kanssa Adlercreutz näkee puolueensa olevan melko samoilla linjoilla mutta ”kohtalaisen kaukana” perussuomalaisista.

– Kyllä varmaan jokaisen pitää varautua siihen, että aika pitkään istutaan. Tietenkin tavoitteena on, että tultaisiin ulos sellaisen hallitusohjelman kanssa, jonka RKP ja toki muutkin voivat hyväksyä. Ikinä ei varmuutta ole ja nyt ehkä on epävarmempaa kuin aikaisemmin, Adlercreutz arvioi Demokraatille.

Adlercreutz painottaa, että hallitusneuvotteluissa riitelevät asiat eivät ihmiset.

RKP tunnetaan konsensushenkisenä, rakentavana puolueena. Kysymys kuuluukin, kuinka paljon hallituksen enemmistön kannalta ratkaisevalla paikalla oleva puolue uskaltaa ulosmitata itselleen asioita hallitusneuvotteluissa ja millaisella strategialla RKP lähtee neuvotteluihin.

Adlercreutz sanoo, että RKP:n kriittisimmät kysymykset on nimetty puolueen kynnyskysymyksissä (katso linkin kysymys 24).

– Niiden täyttyminen on monella tapaa myös talouden haasteen selättämisen ehtona ja sillä tavalla tietenkin koko hallituksen intressissä. Kyllä meillä on ollut tapana löytää ratkaisuja ja toivotaan, että nyt yhteisesti ratkaisuja saadaan, mutta kynnyskysymykset ovat tietenkin kynnyskysymyksiä hyvällä syyllä.

RKP:lle tärkeästä ruotsin kielen asemasta ei ole toistaiseksi sovittu, mutta Adlercreutz ei pidä sitä neuvottelujen kannalta keskeisenä kysymyksenä.

– Kyllä minä uskon, että kaikki tässä olevat puolueet ymmärtävät, että siihen tietenkään nyt ei ole mitään heikennyksiä varmaan kaavailtukaan. En pidä sitä tässä nyt kovinkaan vaikeana kysymyksenä.

Eli syntyy sellainen ymmärrys, että perussuomalaiset ei kaavaile ruotsin kielen asemaan mitään heikennyksiä?

– Tämä on tietenkin minun oletukseni ja kyllä minä olen varma siitä, että pääministeripuoluekin sisäistää tämän, että tätä ei ole näissä keskusteluissa tuotu kyllä minkäänlaisena ongelmana esille, Adlercreutz vastaa.

Kun perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Lulu Ranteelta kysyy, onko ruotsin kielen asemaan saatava muutosta, hän toteaa, että katsotaan nyt.

– Se on varmaan kynnyskysymys aina RKP:lle.

Ranne muistuttaa myös, ettei ruotsin kielestä kysytty hallitustunnustelijan kysymyksissä.

– (Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka) Purra on yhdessä tai olisiko jossain ihan sivujuonteena sanonut, että tietenkin meillä on tavoitteena, että ”pakkoruotsia” ei jatkossa olisi, mutta siitä ei ole kyllä…katsotaan, miten tässä lähestytään.

POLITIIKAN taustakeskusteluissa arvellaan, että tuleva hallitus saattaisi aloittaa heti vaikeilla uudistuksilla kuten leikkaamalla sosiaaliturvaa ja puuttumalla erilaisiiin työmarkkinateemoihin.

Adlercreutz ei halua lähteä arvailemaan hallituksen muodostajan Petteri Orpon ajatuksia.

– Mutta jos nyt katsoo vaikka viime kautta, siinähän nähtiin, että kun jotkut vähän kiistanalaiset jätettiin loppuun, se ei ollut eduksi. Jotkut asiat sitten kariutuivat myös.

Adlercreutz ei ennakoi, miten tuleva hallitus voisi puuttua esimerkiksi työmarkkinoiden pelisääntöihin, lakko-oikeuteen, ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, työehtosopimusten yleissitovuuteen tai paikalliseen sopimiseen.

– En minä lähde arvailemaan, minkälaisia toimia on tulossa. On selvää, että näiden asioiden suhteen tällä pohjalla on kohtalaisen yhteinen näkemys.

Nähdäänkö sinut ministerinä tulevassa hallituksessa, kiinnostaako tällainen vastuu?

– Sehän on tavallaan neuvottelujen tulos, mutta tietenkin jos ryhmä on sitä mieltä, että se tulee kyseeseen ja näin esittää, niin toki olen silloin käytettävissä. Mutta katsotaan nyt, mihin nämä (hallitus)neuvottelut johtavat.