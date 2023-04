Anders Adlercreutz, jakaako kysymys hallituspohjasta RKP:n ryhmää? – ”Meillä on aika yhteinen näkemys siitä, mikä on Suomen paikka maailmassa”

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo tänään, että puolueella on kynnyskysymyksiä tai ehtoja hallitukseen osallistumiselle. DEMOKRAATTI Demokraatti

Puolueiden on määrä antaa vastauksena hallitustunnustelija Petteri Orpolle huomenna tiistaina. RKP:n on arveltu olevan avainasemassa siinä, voidaanko Suomeen saada oikeistohallitusta.

Adlercreutzilta kysyttiin tänään, olisiko hänen mielestään RKP:n helpompi olla osa sinipunahallitusta kuin oikeistohallitusta.

– Meillä on toisaalta tämä taloudellinen haaste, julkisen talouden iso kuva, mutta sen ratkaiseminen edellyttää, että meillä on toimiva EU-suhde ja pysytään ilmastopolitiikassa kiinni siinä nykyisessä linjassa, että hoidetaan työperäinen maahanmuutto kuntoon, että energiapolitiikka on johdonmukaista, niin kyllä nämä kytkeytyvät toisiinsa. Ja näiden kysymysten osalta on varmaan helpompi yhteisymmärrys sinipunahallituksessa.

– Sitten on tietenkin joitakin kysymyksiä, jotka varmaan sitten onnistuu paremmin toisessa kokoonpanossa, vaikka työmarkkinakysymykset.

Adlercreutz muistuttaa, että Orpo on hallitustunnustelija ja asiassa edetään nyt askel kerrallaan. Kun Adlercreutzilta kysytään, jakaako kysymys hallituspohjasta RKP:n ryhmää, tämä vastaa:

– No, RKP on selkeästi arvoliberaali keskustaoikeistolainen puolue ja meillä on aika yhteinen näkemys siitä, että mikä on Suomen paikka maailmassa, mikä on meidän globaali vastuu, miten työmarkkinoita pitäisi uudistaa, mikä on talouden tasapainottamisen tärkeys – pidetään sitä hyvinkin tärkeänä. Nämä ovat asioita, jotka kietoutuvat toisiinsa.

Onko teillä yhteinen näkemys sinipunasta?

– On kohtalaisen yhteinen näkemys siitä, että moni näistä keskeisistä asioista onnistuisi ehkä helpommin sellaiselta pohjalta, mutta kyse on tietenkin kokonaisuudesta ja meidän lopullinen kanta muodostetaan sitten tässä muutaman viikon sisällä.