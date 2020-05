Ruotsissa on raportoitu 96 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta vuorokauden aikana. Yhteensä maassa on kuollut viruksen seurauksena jo 4 125 ihmistä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Koronavirustartuntoja on raportoitu liki 35 000 ja tehohoidossa on ollut tai on parhaillaan liki 2 000 ihmistä.

Iltapäivälehti Aftonbladetin mukaan valtionepidemiologi Anders Tegnell ja hänen perheensä ovat saaneet useita tappouhkauksia, joiden tutkinta on siirretty poliisille.