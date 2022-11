Andersson esittää erityisopettajamitoitusta tulevalla vaalikaudella toteutettavaksi

Opetusministeri Li Andersson kirjoittaa Twitterissä, että tulevan hallituksen on kohdennettava 200 miljoonaa euroa oppimisen tuen kokonaisuudistukseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hänelle luovutettiin tänään asiantuntijatyöryhmän loppuraportti oppimisen tuen ja inkluusioon kehittämistarpeista.

– Kokonaisuudistuksen tulee sisältää laaja joukko toimenpiteitä ja myös lainsäädäntömuutoksia varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä toiselle asteelle, Andersson sanoo Twitterissä.

– Esitän, että ensi kaudella Suomeen säädetään erityisopettajamitoitus. Erityisopettajat ovat oppimisen tuen ammattilaisia ja mitoituksella voisimme varmistaa, että heidän osaamisensa tunnistetaan ja hyödynnetään koulujen arjessa, hän jatkaa.

Anderssonin mukaan myös ryhmäkokoja on pienennettävä ja ryhmissä olisi huomioita nykyistä paremmin, jos luokalla on tukea tarvitsevia oppilaita.

– Meidän on varmistettava, että oppimisen tuen toteuttamistavan keskiössä on aina lapsen yksilöllinen tarve. Tämä tarkoittaa myös oikeutta pienryhmäopetukseen, jos on tarve. Lapsella tulee inkluusioperiaatteen mukaisesti olla oikeus saada tukea lähikoulussaan, Andersson sanoo.