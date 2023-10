Ankarassa räjähti sisäministeriön edustalla – ministerin mukaan kyseessä oli itsemurhapommi-isku

Turkin pääkaupungissa Ankarassa yritettiin tänä aamuna itsemurhapommi-iskua, kertoi maan sisäministeriö. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Räjähdys tapahtui maan sisäministeriön turvallisuusviraston edustalla, ja kaksi poliisia haavoittui lievästi.

Turkin sisäministeri Ali Yerlikayan mukaan kyseessä oli itsemurhapommi-isku, jossa kaksi tekijää oli saapunut paikalle ajoneuvolla. Toinen ehti räjäyttää itsensä ja toinen saatiin taltutettua, kertoo Yerlikaya X-viestipalvelussa.

- Terroristeista toinen räjäytti itsensä ja toinen saatiin tehtyä vaarattomaksi, hän kirjoitti ja vannoi Turkin jatkavan terrorisminvastaista kamppailuaan.

CNN Türk -uutiskanavan sekä hallintoa lähellä olevien medioiden mukaan poliisit haavoittuivat paikalla räjähdyksen jälkeen käydyssä tulitaistelussa.

Televisiokanavat näyttivät turvakameroiden kuvaa räjähdyshetkestä sekä ilmakuvaa sitä seuranneesta ammuskelusta.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, että yksikään järjestö olisi ilmoittautunut iskun tekijäksi.

Ainakin kurdien itsehallintoa ajava PKK-järjestö eli Kurdistanin työväenpuolue on toteuttanut viime vuosina pommi-iskuja Turkin suurissa kaupungeissa, myös Ankarassa.

Turkin mediat kiirehtivätkin heti spekuloimaan, että kyseessä olisi myös tällä kertaa ollut PKK, joka kuitenkin on yleensä ilmoittautunut tekijäksi iskujen jälkeen.

RÄJÄHDYSPAIKKA on myös lähellä yhtä Turkin parlamentin sisäänkäynneistä. Turkin parlamentin oli tänään määrä kokoontua ensimmäistä kertaa kesätauon jälkeen. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin on myös määrä pitää puhe kello 14 alkavassa avajaisistunnossa.

Valtiollisen TRT-kanavan mukaan istunto toteutetaan räjähdyksestä huolimatta, tiukkojen turvatoimien saattelemana.

- Emme koskaan anna terrorismin manipuloida Turkin politiikkaa, sanoi Erdoganin tiedottaja Fahrettin Altun virallisen Anadolu-uutistoimiston mukaan.

Alueella on myös useita muita hallintorakennuksia. Poliisi on sulkenut alueen liikenteeltä, ja Ankaran syyttäjänvirasto on kieltänyt ulkopuolisten alueelle pääsyn osana aloitettua tutkintaa.