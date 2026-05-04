Anna Kontula kanteli sisäministeriön kannanotosta oikeuskanslerille

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoo kannelleensa oikeuskanslerille sisäministeriön toiminnasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kontulan kantelu liittyy sisäministeriön toimintaan sisäisen turvallisuuden selonteon valiokuntakäsittelyn yhteydessä hallintovaliokunnassa.

Kontulan mukaan sisäministeriön virkamies oli esittänyt käsittelyssä kannanoton, jossa äärivasemmistolainen ja anarkistinen ekstremismi nimettiin merkittäväksi väkivaltauhaksi Suomessa. Kontulan mukaan väitteelle ei esitetty päteviä lähteitä.

”Jihadistinen, väkivaltainen äärioikeistolainen sekä väkivaltainen äärivasemmistolainen ja anarkistinen ekstremismi ovat edelleen merkittäviä uhkia”, virkamiehen lausunnossa todettiin.

KONTULA kertoo, että virkamiehen lausunto ja siitä pyydetty lisäselvitys poikkesivat muun muassa suojelupoliisin arviosta.

– Ei voi olla niin, että virkavastuulla toimiva asiantuntija esittää joistakin poliittisista ryhmistä raskaasti leimaavia, perustelemattomia väitteitä. Erityisen huolestuttavaksi lausunnon tekee, että kyse on sisäministeriöstä, joka vastaa sisäisestä turvallisuudesta ja jonka arviointikykyyn omalla vastuualueellaan on kansalaisten ja kansanedustajien voitava luottaa, Kontula sanoo tiedotteessaan.