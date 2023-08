Anna-Maja Henriksson: Hallituksen jatkolle nyt enemmän edellytyksiä

RKP:n puheenjohtajan, opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan hallituksen rasismitiedonanto ei ole vielä valmis, mutta se on edennyt oikeaan suuntaan. Henrikssonin mukaan nyt on enemmän edellytyksiä sille, että hallitus voi jatkaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Meillä ei vielä ole lopullista tiedonantoa, mutta prosessi on edennyt melko pitkälle. Nyt olemme pidemmällä kuin olimme esimerkiksi eilen, Henriksson sanoi tiedotustilaisuudessaan RKP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Maarianhaminassa.

- Meillä on nyt enemmän edellytyksiä sille, että hallitus voi jatkaa, kuin mitä olen aikaisemmin nähnyt, Henriksson jatkoi.

Henriksson ei halunnut kommentoida, mitkä asiat ovat muodostuneet kiistakysymyksiksi rasismitiedonannon valmistelussa.

- Meillä on joitakin asioita, jotka ovat olleet vielä avoinna. Mielestäni niissä on tapahtunut lähestymistä, joten haluaisin myös uskoa, että me pystymme löytämään yhteisen sävelen ja yhteisen tien, Henriksson muotoili.

HALLITUKSEN on ollut määrä hyväksyä tiedonanto yleisistunnossaan tulevana torstaina. Eduskunnan on määrä käsitellä tiedonantoa ensi viikolla.

Henriksson oli luottavainen sen suhteen, että tiedonanto valmistuu ajoissa, jotta hallitus voi hyväksyä sen torstaina.

- Kyllä varmasti on edellytyksiä vielä sille. Tiistai on vielä pitkä ja kokonainen keskiviikko edessä, niin kyllä niitä mahdollisuuksia on.

Jos tiedonanto valmistuu ajallaan torstaiksi, pitää hallitus Henrikssonin mukaan tiedotustilaisuuden selonteon sisällöstä.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Otto Anderssonin mukaan tiistain keskustelujen perusteella suuri enemmistö eduskuntaryhmästä oli hallituksessa jatkamisen kannalla, mutta jotkut ryhmän jäsenistä haluavat vielä pohtia kantaansa.

- Se on tietysti ymmärrettävää sikäli, että kukaan eduskuntaryhmässä ei ole vielä nähnyt lopullista tiedonantoa, Andersson sanoi.

Uutista päivitetty laajemmalla versiolla kello 18.40