Anna-Maja Henriksson kävi kertomassa saamelaiskäräjälain uudistuksen tilanteesta päivän aiemman kohun jälkeen – ”Kurvinen pyysi asiakirjat”

Valtioneuvoston piti antaa tänään eduskunnalle esityksensä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi. Aiheesta järjestettiin lyhyt tiedotustilaisuus iltapäivällä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin piti kertoa uudistuksen sisällöstä, mutta tulikin nyt vain kertomaan, että asia on pöydätty valtioneuvostossa, joten asiaan palataan vasta myöhemmin.

– Ministeri (Antti) Kurvinen (kesk.) pyysi asiakirjat ja tämä tarkoittaa, että saamelaiskäräjälakiesitys on siis nyt pöydällä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ministeri Kurvisella ja muilla ministereillä, jotka katsovat, että he vielä tarvitsevat aikaa perehtyä tähän saamelaiskäräjälakiesitykseen, niin heillä on nyt kaksi päivää aikaa siihen. Olen myös ymmärtänyt, että pääministerillä on aika nopeallakin aikataululla sitten valmius kutsua valtioneuvosto uudelleen koolle.

Henriksson kommentoi myös keskustan toimintaa.

– Tämä on tietysti hankala lakikokonaisuus ja sen takia tämä on vienyt aikaa. Sen takia itse tästä esityksestä on sitten myös hallituksen sisällä erilaisia käsityksiä. Mutta tietenkin se on niin, että Suomen kannalta olisi hyödyksi, jos me voisimme päästä tässä asiassa eteenpäin ja varsinkin saamelaisten näkökulmasta meidän pitäisi saada sellainen laki aikaiseksi, joka kunnioittaa saamelaisten ihmisoikeuksia ainoana alkuperäiskansana Euroopassa.

AIEMMIN tänään keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko tuomitsi pääministeri Sanna Marinin (sd.) toiminnan saamelaiskäräjälaissa.

- Pääministerin toimintatapa tuoda erimielinen esitys valtioneuvostoon on poikkeuksellinen. Pääministeri rikkoo vakiintuneita pelisääntöjä, Saarikko moitti Twitterissä.

Hän ilmoitti keskustan ottavan lain asiakirjat pöydälle valtioneuvoston istunnossa.

Pääministeri Marin puolestaan kommentoi Saarikon ulostuloa Kesärannassa ja sanoi olevansa siitä yllättynyt, koska he puhuivat lakiesityksestä viimeksi eilen. Hän sanoi käsittäneensä, että heillä oli asiasta yhteisymmärrys.

- Olen hyvin yllättynyt Saarikon tviitistä. Se on päinvastainen sen kanssa, mitä me olemme hänen kanssaan keskustelleet, Marin sanoi.

Marinin mukaan kaikki tietävät, että kyseessä on hankala kokonaisuus. Se on kuitenkin samalla myös ihmisoikeusasiana erittäin tärkeä.

- Me tulemme viemään tämän lain eduskuntaan niin, että valtioneuvostossa keskusta tulee äänestämään sitä vastaan, Marin sanoi.