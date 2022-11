Anna-Maja Henriksson: Keskusta pöytäsi taas esityksen saamelaiskäräjälaista

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp.) kirjoittaa Twitterissä, että keskusta jarruttaa edelleen saamelaiskäräjälain etenemistä. Rane Aunimo Demokraatti

– Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi tarvitaan uusi saamelaiskäräjälaki. Tänään se on jo toistamiseen pöydätty keskustan toimesta valtioneuvoston istunnossa. Teen töitä sen eteen, että voin antaa lakiesityksen eduskunnalle ensi viikon aikana, ministeri sanoo sunnuntaina alkuillasta.

Asian pöytäsi valtioneuvoston yleisistunnossa puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Henrikssonin piti kertoa uudistuksen sisällöstä jo torstaina, mutta tulikin tuolloin vain kertomaan, että asia on pöydätty valtioneuvostossa, joten asiaan palataan vasta myöhemmin.

Torstaina esityksen pöytäsi maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.). Henriksson kommentoi tuolloin myös keskustan toimintaa.

– Tämä on tietysti hankala lakikokonaisuus ja sen takia tämä on vienyt aikaa. Sen takia itse tästä esityksestä on sitten myös hallituksen sisällä erilaisia käsityksiä. Mutta tietenkin se on niin, että Suomen kannalta olisi hyödyksi, jos me voisimme päästä tässä asiassa eteenpäin ja varsinkin saamelaisten näkökulmasta meidän pitäisi saada sellainen laki aikaiseksi, joka kunnioittaa saamelaisten ihmisoikeuksia ainoana alkuperäiskansana Euroopassa.

Hallituslähteistä kerrottiin tänään STT:lle, ettei keskusta ollut viikonlopun aikana esittänyt asiassa minkäänlaista kompromissia tai vastaantuloa.