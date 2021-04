Annika Saarikko avautuu: ”Jos ideologista liimaa ei ole, miksi ei vain lähdetty?”

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko jakaa mietteitään pitkien riihineuvotteluiden loppusuoralla kirjoituksessaan puolueen sivuilla. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Kuluneet kahdeksan päivää ovat herättäneet oikeutettuja kysymyksiä. Pohjimmiltaan olemme joutuneet kysymään itseltämme ja toisiltamme, ovatko hallituspuolueiden maailmankuvat sovitettavissa yhteen.”

Saarikon mukaan keskusta on lopulta vastuunkannon puolue.

”Nyt saavutettu ratkaisu hallituksen puoliväliriihestä on kompromissi. Puolueiden rajoja koeteltiin. Se ei ole täydellinen, se ei ole juuri sellainen, jonka keskusta olisi halunnut. Mutta sekin kuuluu demokratiaan. Yksin ei voi päättää. Eri hallituskumppaneiden kanssa on mahdollista saada erilaisia uudistuksia tehtyä.”

Saarikko sanoo, että pitkän väännön jälkeen saatiin sovittua polusta, jolla kehyksiin palataan.

”Kehysmenettely ei ole keskustalle itseisarvo, mutta meille se on julkisen talouden ankkuri ja yhteisten veroeurojemme turva, josta emme voineet luopua. Lopulta arviossani painoi paitsi pääministerin selkeät vastaantulot, myös se, että Suomi ansaitsee näinä aikoina toimintakykyisen hallituksen. On aika sotia ja on aika sopia.”

SAARIKKO näkee, että koko hallitustaipaleen ajan on ollut nähtävissä, että keskustalla ja muilla puolueilla on erilainen käsitys erityisesti menojen ja tulojen tasapainosta, valtiontalouden hoidosta, yrittäjyyden ja elinkeinoelämän merkityksestä sekä Suomen uudistamisen tarpeesta.

”Periaatteelliset ristiriidat ja väännöt näissä asioissa tulevat jatkumaan, mutta uskon, että myös yhteistä on näiden keskustelujen jälkeen mahdollista rakentaa.”

Saarikko kertoo myös, miksi neuvottelut olivat niin vaikeat.

”Jos ideologista liimaa ei ole, miksi ei vain lähdetty? Keskusta on aina korostanut yhteistyön merkitystä. Olemme kyenneet tekemään yhteistyötä niin oikealle kuin vasemmalle. Keskustan ja SDP:n yhteistyöllä on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa arvokas historia. Olemme rakentaneet suomalaisten etuus- ja palvelujärjestelmän pitkälti punamultavoimin.”

Nyt pitää kysyä, voiko sillä meidän sukupolvemme aikana olla myös arvokas tulevaisuus, Saarikko miettii.

”Yhteinen tehtävämme tässä ajassa on luoda kestävää kasvua ja vahvistaa julkista taloutta. Että huomisenkin sukupolvet voivat uudistaa ja ylläpitää suomalaisten hyvinvointia. Siksi emme antaneet periksi, siksi halusimme sopia.”