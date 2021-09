Annika Saarikko: ”Ehkä eilen illalla tuli vähän takapakkia”

Saarikon mukaan eilen päästiin jo pitkälle varsinaisen budjetin mutta myös verokysymysten osalta.

– Niissä näkemyksemme ovat kohtalaisen yhteneväiset ja uskon, että niiden suhteen asiat ovat hyvällä mallilla.

Saarikko lisäsi kuitenkin, että ilmastopäätökset näyttävät vaativimmilta saavuttaa.

– Neuvottelut ovat edenneet ihan hyvässä hengessä, ehkä eilen illalla tuli vähän takapakkia ja oli hyvä, että käytiin välillä nukkumassa ja jatketaan sitten toivottavasti tuoreemmin ajatuksin. Minun arvioni mukaan se taso, johon hallitus on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjunnassa ja on maailmanlaajuisesti edelläkävijä, se sitoumus on saavutettavissa tavalla, joka perustuu enemmän kirittämiseen kuin kurittamiseen.