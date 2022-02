Annika Saarikko: Sodalla taloudellisia vaikutuksia Suomeen aivan varmasti

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kommentoi eduskunnassa Venäjän käynnistämän laajan hyökkäyssodan ja sen seurausten taloudellisia vaikutuksia Suomeen. Niitä tulee Saarikon mukaan aivan varmasti. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Olen tänään lähdössä euroryhmään ja valtionvarainministereiden Ecofin-kokoukseen, jotka pidetään Pariisissa alkuperäisen suunnitelman mukaan huomenna ja lauantaina. Uskon, että kollegojen ja EKP:n kanssa keskustellaan myös inflaatiosta, joka on ollut nousussa ja jota on pidetty väliaikaisena ilmiönä, mutta on hyvä muistaa, että sillä on ollut suuri kytkentä nimenomaan energian hintoihin ja siksi tilannetta seurataan tarkkaan.

Venäjän toimet ovat Saarikon mukaan räikeä loukkaus Ukrainaa ja koko eurooppalaista turvallisuusjärjestelmää kohtaan, jolla on vaikutuksia energiapolitiikkaan, talouteen, inflaatioon ja pakotteiden kautta suomalaiseen elinkeinoelämään.

Saarikon mukaan Suomen kauppa ei kuitenkaan ole enää niin riippuvainen Venäjästä kuin aiemmin.

– Tilannetta seurataan nyt tarkoin ja euroryhmäkokous tulee nyt hyvään ajankohtaan, että voimme eurooppalaisten kollegojen kanssa arvioida tilannetta, pakotteita ja mahdollisia vastapakotteita mutta myös talouden muita heijastumia, joista inflaatio on keskeisin, Saarikko sanoi eduskunnassa Demokraatille.

Simo Alastalo, Rane Aunimo