Annika Saarikko varoitti jo: ”Kasvu voi jäädä lyhytaikaiseksi”

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kommentoi tänään alkaneita valtiovarainministeriön sisäisiä neuvotteluja Espoossa ensi vuoden budjettiehdotuksesta alkuiltapäivällä sanomalla, että aamupäivän aikana on saatu tilannekuva talouden tilanteesta. Rane Aunimo Demokraatti

Paikalla on alkuvaiheessa myös kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.). Valtiovarainministeriön on määrä antaa ehdotuksensa muille ministeriöille perjantaina. Hallituksen budjettineuvottelut eli niin sanottu budjettiriihi on vuorossa 7.–8. syyskuuta.

Saarikon mukaan aamun keskustelut ja asiantuntijoiden arviot vahvistivat kuvaa siitä, että taloudessa vallitsee vahva poutasää. Se tarkoittaa Saarikon mukaan sitä, että hyvän sään aikana on tarve panna asioita myös kuntoon.

– Kasvu on liikkeellä, se on sitä myös meillä ja meidän tehtävä on tämän budjetin ja hallituksen päätösten kautta varmistaa, että kasvu, taloudessa tapahtuva hyvä liike ei hyydy saati pysähdy siihen, että osaavaa työvoimaa ei olisi yrityksille saatavilla. Sama koskee tietysti julkisen sektorin tehtäviä. Tulemme vahvasti keskittymään työvoimakysymykseen ja investointien vauhdittamiseen ja rohkaisemiseen.

Saarikko varoitti samalla, että kasvu voi jäädä lyhytaikaiseksi. Siksi nyt liikkeelle pantavien asioiden pitää auttaa Suomea pidemmällä aikavälillä.

– Sitä tarkoitan, kun puhun kestävästä kasvusta. Ilman sitä, että talous on pitkäjänteisesti paremmalla tolalla ja bkt kasvaa, menojen ja tulojen epäsuhta ei tule kuntoon. Tarvitaan toimia, jotka vahvistavat työn vastaanottamisen kannusteita, investointien rohkaisua, muutenkin kuin nyt poutasään aikana.

Saarikon mukaan velkaantumisen mittakaava tulee pienenemään. Ministerin mukaan nettolainanotto tulee olemaan vähemmän kuin tämän vuoden 14 miljardia.

– Nyt päästään selvästi tuon alle.

– Emme mene missään nimessä yli 10 miljardin enää, hän sai tarkennettua.

Saarikko sanoi myös, että verotulojen ennuste ensi vuodelle on suotuisampi kuin on osattu odottaa. Ylipäänsä kaikki luvut ovat Saarikon mukaan ”poutasään lukuja” juuri nyt.

Saarikko on pyytänyt, että vm:n kansliapäällikkö Juha Majanen kutsuu koolle muiden vastuuministeriöiden kansliapäälliköt etsimään keinoja täsmätoimiksi osaksi budjettiriihen päätöksentekoa, joilla varmistettaisiin työvoiman saatavuutta ja joilla myös annettaisiin työnantajille ja yrityksille viesti siitä, että Suomi haluaa tähän kysymykseen tarttua.

– Eli täsmätoimia työllisyyden ja osaavan työvoiman saatavuuden vauhdittamiseksi. Niitä tullaan lähiviikkoina ministeriöiden johdosta vm:n kansliapäällikkö Majasen johdolla etsimään.

Saarikko mainitsi ulkomaisen työvoiman, avoinna olevien työpaikkojen ja toisaalla olevan työvoiman paremman kohtaamisen sekä ikääntyneemmän työväen osuuden.

– Miten työssä jaksaminen ja työnteko pidempään olisi kannattavaa ja mahdollista. Ja sitten katsoisin myös nuorempien ikäluokkien suuntaan, Saarikko sanoi medialle.

Saarikko sanoi jo aamulla, että budjettiriihi on ennen kaikkea puoliväliriihen eli keväällä hallituksen aika vaikeankin neuvottelun kautta tekemien ratkaisujen toimeenpanon aikaa.

Hallitus sopi puoliväliriihessä muun muassa tekevänsä vielä hallituskauden aikana työllisyystoimia, jotka tasapainottavat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla. Saarikko ei arvioinut, paljonko päätöksistä pitäisi tehdä jo budjettiriihessä, mutta alkuun ainakin pitää päästä.

– Ratkaisuissa pitää saada tie auki ja ensimmäiset esitykset pöytään jo budjettiriihessä. Uskon, että siihen valmiutta on valmistelun näkökulmasta ja toivon, että siihen löytyy myös poliittista valmiutta, hän sanoi aamulla.

Ministeri kuitenkin painotti, että työllisyystoimet valmistellaan eri pöydissä.

Ilmastokysymyksistä Saarikko sanoi, että talouden näkökulmasta ilmastonmuutos voi olla myös suuri mahdollisuus.

– Se voi kulkea käsi kädessä talouskasvun kanssa ja tätä kantaa perustelen sillä, että oikeastaan kaikki ne uuteen satsaamiset, jotka Suomessa on liikkeellä yksityisellä puolella, perustuvat ajatukseen siirtymästä kohti vihreämpää teollisuutta, vihreämpää teknologiaa, ilmastollisesti kestävämpää yrityselämää.