Ansiosidonnainen puhuttaa, kansanedustaja: ”Olen tiukasti eri mieltä!” – vetoaa saamiinsa kansalaiskirjeisiin

Helsingin Sanomat kolumnoi eilen otsikolla Ammattiyhdistysliike on taas jäänyt alakynteen. Kyse on kesän aikana virinneestä keskustelusta, jossa ansiosidonnaisen saanti irrotettaisiin työttömyyskassan jäsenyydestä.

– Ammattiliiton jäsenyydestä ei pian ole muuta hyötyä kuin työttömyyskassaan kuuluminen, eikä kai kohta enää sitäkään, HS:n pääkirjoitustoimittaja Juha Akkanen muun muassa kirjoittaa.

SDP:n kansanedustaja, entinen työministeri Tarja Filatov kommentoi kirjoitusta Facebookissa. Hän näkee työttömyyskassaan kuulumisella paljon hyviä puolia.

– Olen tiukasti eri mieltä! Käytän yhtenä esimerkkinä saamiani kansalaiskirjeitä. Toki perusteita voisi hakea muualtakin.

Moni työntekijä kysyy neuvoa irtisanomistilanteissa, työaikojen suhteen, seksuaalisen häirinnän, työpaikkakiusaamisen suhteen ja monen muun työelämäkysymyksen kanssa (Ehkä siksi, että minulla on historiaa työelämäkysymysten käsittelyssä).

Jos henkilö kuuluu ammattiliittoon, tilanne on helppo. Apua, juridistakin asianajoapua, saa maksutta, Filatov kirjoittaa.

– Jos taas ei kuulu, ihminen on ongelmineen yksin. Ilmeisen laitonta irtisanomista on vaikea riitauttaa ilman juristia, juristit ovat kalliita ja lopputuloksissa on aina riskinsä, jos toisella puolella on enemmän resurssia ajaa kantaansa, hän jatkaa.

Filatovin mukaan työnantajalla on valtaisat resurssit pitää puoliaan.

– He ovat järjestäytyneet hyvin, he puolustavat taitavasti omaa etuaan.

– Monilla työpaikoilla asiat sujuvat hyvin, koska vastassa on sivistynyt ja työntekijöiden arvon ymmärtävä työnantaja, mutta lainsäädäntöä tarvitaan niiden kelvottomien vuoksi. Niitä työnantajia varten, jotka irtisanovat tekstiviestillä ilman perusteita, jotka teettävät työtä miten sattuu, jotka häiritsevät työntekijöitä, jotka vaativat työntekijää kantamaan itselleen kuuluvia riskejä…

– Jos meillä ei ole järjestäytynyttä ammattiyhdistysliikettä ja sen jäsenia, ei meillä ole tahoa, joka pitää työntekijän puolta käytännön ongelmissa. Eikä meillä ole tahoa, joka ajaa voimakkaasti työntekijän etua työelämän muutostilanteissa, Filatov kirjoittaa.

– Työnantajajärjestöjen tarpeettomuudesta en ole uutisia nähnyt, hän päättää.