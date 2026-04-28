28.4.2026 14:17 ・ Päivitetty: 28.4.2026 14:21
Antakaa rahaa! EU-parlamentilta isot lisäykset Brysselin budjettiesitykseen
EU-parlamentti haluaa unionille aiempaa suuremman budjetin vuosille 2028-2034. Edustajien toivoma summa ylittäisi jopa komissionkin aiemman budjettiesityksen – joka olisi jo tuonut lisämenoja muun muassa Suomelle.
Europarlamentaarikot hyväksyivät tiistaina Strasbourgissa parlamentin väliraportin EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä. Väliraportti hyväksyttiin äänin 370-201. 84 europarlamentaarikkoa äänesti tyhjää.
Mepit esittävät noin 10 prosentin lisäystä komission viime heinäkuussa antamaan budjettiesitykseen.
Komissio esitti tuolloin vuosille 2028-2034 lähes 2 000 miljardin euron euron suuruista budjettia. Komission esitys sai tyrmäävän vastaanoton EU:n nettomaksajilta, joihin myös Suomi lukeutuu.
Seuraavaksi parlamentti ja EU:n jäsenmaiden neuvosto aloittavat neuvottelut budjetista. Väliraportin hyväksymisen myötä europarlamentaarikot löivät lukkoon parlamentin kannan edessä olevissa neuvotteluissa.
EDUSTAJAT rahoittaisivat massiivista budjettia muun muassa kansainvälisiä digijättejä ja online-rahapelipalveluja verottamalla.
Parlamentin budjettineuvottelijoita johtava europarlamentaarikko Siegfried Muresan vaati EU:lle vahvaa määrärahapottia, koska esimerkiksi turvallisuuteen, maanosan omaan kilpailukykyyn ja digitalisaatioon pitää lähivuosina investoida koko ajan enemmän.
- Euroopan parlamentin kanta on selvä: me emme voi tehdä enemmän vähemmällä rahalla, romanialaismeppi sanoi Strasbourgissa uutistoimisto AFP:n mukaan.
EU:n budjettikomissaari Piotr Serafin puolestaan sanoi Strasbourgissa, että vuosien 2028-2034 budjetista pitäisi päästä sopuun tämän vuoden loppuun mennessä.
EU-piireissä on kannettu huolta budjettineuvottelujen venymisestä muun muassa ensi vuoden keväällä järjestettävien Ranskan presidentinvaalien takia. EU-kriittisen äärioikeiston voitto vaaleissa voisi merkittävästi mutkistaa unionin budjetista sopimista.
