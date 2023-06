Antony Blinken Helsingissä: ”En voisi olla kiitollisempi”

Ulkoministerit Pekka Haavisto (vihr.) ja Antony Blinken ovat allekirjoittaneet Helsingissä yhteisen julkilausuman Suomen ja Yhdysvaltojen välisestä 6G-yhteistyöstä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken saapui Helsinkiin eilen Naton epävirallisesta ulkoministerikokouksesta Oslosta.

Ulkoministeriön tiloissa Helsingin Merikasarmilla järjestetyssä allekirjoitustilaisuudessa ministerit kertoivat keskustelleensa teknologiayhteistyön ohella ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, kuten Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan.

- Haluan kiittää ulkoministeri Blinkeniä hedelmällisistä keskusteluista, jotka keskittyivät Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan, pitkäaikaiseen tukeemme Ukrainalle sekä Eurooppalaiseen turvallisuuteen. Maidemme suhteet ovat vahvempia kuin koskaan, ja syvennämme suhteitamme useilla alueilla. – – Suomi jatkaa Ukrainan tukemista niin pitkään kuin on tarpeen, sanoi Haavisto puheenvuorossaan lehdistölle allekirjoituksen jälkeen.

Blinken pitää Venäjän hyökkäyssodan aiheesta puoliltapäivin puheen Helsingin kaupungintalolla. Allekirjoitustilaisuudessa Blinken ylisti virkaveljeään ja maiden välisiä suhteita.

- Täytyy sanoa, kuinka paljon olen arvostanut kumppanuuttamme ja ystävyyssuhdettamme kuluneen reilun vuoden aikana. On todella historiallista, mitä on tapahtunut ja mitä se on tuottanut. Johtajuutenne ja kumppanuutemme ovat tuottaneet historiallisia asioita Suomelle, Euroopalle, suhteellemme ja maailmalle. En voisi olla kiitollisempi, Blinken sanoi puheenvuorollaan.

Blinken tapaa vierailullaan myös pääministeri Sanna Marinin (sd.) Helsingissä.

Lassi Lapintie/STT