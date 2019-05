Antti Häkkänen ihmettelee keskustan tulosta: ”Aikamoinen pommi”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen on tyytyväinen eurovaalitulokseen kokoomuksen kannalta.

– Se näyttää aivan erinomaiselta. Tässä on viime vuosina käyty niin paljon kansainvälistä keskustelua esimerkiksi turvallisuudesta ja kauppapolitiikasta. Ihmisiä ovat oikeasti huolettaneet kansainväliset kysymykset. Kansainväliset asia ja EU-asiat ovat nyt ensimmäistä kertaa Neuvostoliiton romahduksen jälkeen todellakin olleet ihmisten huulilla vaalikentillä, Häkkänen sanoo Demokraatille.

Häkkänen toteaa, että eurovaaleissa oli vain yksi suuri puolue, kokoomus ja sen jälkeen neljä keskisarjan puoluetta.

– Se, että kepu jää viidenneksi on itse asiassa aikamoinen pommi kanssa.

– En tiedä, onko historiassa nähty näin kovaa viiden prosenttiyksikön eroa ykkösen ja kakkosen välillä. Ykkönen on näin selkeästi suurin, siinä mielessä erittäin tyytyväinen olen tulokseen.

Häkkänen kiinnittää myös huomiota siihen, että populistipuolueiden jytky jäi eurovaaleissa piippuun.

– Pitkää linjaa ajavat puolueet, kokoomus, demarit, ehkä kepukin saavat aika vahvasti kannatuksen kansalta. Samalla lailla kuin presidentin vaaleissa populistiehdokkaat Väyrynen ja Huhtasaari (ps.) saivat aika marginaalisen 10 prosentin kannatuksen. Tämä vahvistaa sitä linjaa, että Suomen paikka on vahvasti lännessä, se on vahvasti EU:ta tukeva linja. Ei mitään epäselvyyttä minun mielestäni. Se on ehkä näiden vaalien suurin viesti myös ulospäin.

Sitä Häkkänen sanoo pitävänsä erikoisena, että vihreät voitti SDP:n.

– Ne ovat molemmat kuitenkin Säätytalolla neuvottelemassa. Heillä on molemmilla vähän samanlainen linja ja profiili. Siinä mielessä se, että tavallaan punavihreän blokin sisällä vihreät ottivat ykköspaikan, oli meille vähän yllätys. Olimme ennakoineet, että Rinne (sd.) ja demarit pitäisivät ykköspaikan, koska on suurin piirtein samanlainen äänestäjäpooli.

Politiikan käytävillä puhutaan, että Häkkänen saattaisi haastaa Petteri Orpon puheenjohtajataistoon kokoomuksen puoluekokouksessa 2020. Demokraatti kysyi, herättääkö eurovaalien tulos tässä mielessä mitään ajatuksia.

– Ei ole mitään sellaista vireillä. Politiikan käytävillä liikkuu kaikenlaisia juttuja niin kuin Shellin baarissakin, Häkkänen vastaa.

Ettekö aio haastaa häntä?

– Ei ole mitään sellaista vireillä. Petteri nauttii täyttä luottamusta eikä minulla ole mitään haastamista.